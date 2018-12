Novas medidas para o Ensino Superior na Madeira

No último artigo, expendi a minha opinião quanto à redução da propina dos estudantes do ensino superior público.

Recupero esta temática para dar conta de medidas subsequentes que foram discutidas na Assembleia da República aquando dos trabalhos preparatórios para a aprovação do Orçamento de Estado de 2019, que afetam a Universidade da Madeira e também a Universidade dos Açores. Neste aspeto, todos temos que reconhecer que estas duas universidades vivem realidades de certo modo idênticas, o que exige uma ação conjunta para fazer valer o seu direito a um tratamento positivamente diferenciado.

Do conjunto das medidas aprovadas no âmbito do Orçamento de Estado, para as quais contribuíram os esforços dos grupos parlamentares implicados, destaco: a) a extensão ao ensino superior das Regiões Autónomas dos benefícios fiscais, inicialmente previstos para as famílias dos estudantes dos estabelecimentos do ensino superior do interior do País; b) a atribuição do subsídio de insularidade aos funcionários das instituições de ensino superior públicas das Regiões Autónomas; c) a promoção pelo Governo da República dos estudos necessários com vista à majoração do financiamento das universidades insulares, de modo a compensar os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia, e contribuir para o reforço da coesão territorial.

A Universidade da Madeira agradece publicamente a todos os partidos que propuseram, subscreveram ou votaram a favor destas medidas, reconhecendo o seu empenho e dedicação. É um evidente sinal de maturidade política e de adequado exercício de cidadania esta capacidade de várias forças políticas e também sindicais conjugarem esforços para defender o bem maior que é a Universidade.

Ainda neste contexto, congratulamo-nos também com as decisões do Governo Regional em matéria de passes socias e das Câmaras Municipais na atribuição de bolsas de estudo.

Embora haja muito mais a fazer, não devemos deixar de insistir na resolução de problemas pendentes com Governo da República, que podem representar, em 2019, cerca de um milhão de euros. Refiro-me concretamente às compensações financeiras relativas aos vínculos dos chamados precários e aos processos do emprego científico, ao aumento do salário mínimo, à redução das propinas e às progressões salariais.

Nesta época de confraternização por excelência, desejo a todos um ótimo Natal e um excelente ano de 2019.