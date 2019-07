Nada sem a “nossa” música

“Música, quando combinada com uma ideia agradável, é poesia; música sem ideia é apenas música; a ideia, sem a música, é algo prosaico, por definição.” (Edgar Allan Poe) O grande escritor americano, a retratar o relacionamento do som com a imaginação, quase que define os dois géneros principais da música erudita instrumental. O da música absoluta, intitulada assim por Richard Wagner, aquela que não possui conotações extramusicais, tal como muitas sonatas, sinfonias e outros géneros estritamente “clássicos” e o da música descritiva (programática), assim referida pela primeira vez por Franz Liszt, aquela que pretende pintar com sons ideias, eventos ou emoções, e ligada sobretudo à época do Romantismo.

Contudo, hoje em dia, muitos compositores e teóricos consideram que é quase impossível encontrar uma música tão “absoluta” que não tivesse a propriedade inerente de transmitir ou evocar emoções. E mesmo quando o compositor não tinha a intenção de expressar qualquer “conteúdo” que fosse, a própria construção da música, o sentido de culminação da frase, as modulações entre tonalidades, as combinações rítmicas e os timbres de vários instrumentos nunca deixam de emocionar qualquer ouvinte que se entrega à audição sem preconceitos e num estado de recetividade não restrita.

E se discordar da existência da ligação emotiva entre seres humanos e a música, e do significado da música na nossa vida, tente imaginar a nossa vida sem a música. Praticamente qualquer episódio ou emoção na nossa vida tem alguma música a eles associada. Seja isso uma canção, uma música de fundo, uma obra qualquer que acompanhou um certo momento da nossa vida, elas ficarão para sempre associadas a essa ocasião e, de uma maneira proustiana, a audição de tal música irá instantaneamente evocar a situação concomitante. Cada civilização e cada cultura humana produziram música característica das suas necessidades e utilitária para as suas variadíssimas manifestações. Por isso, cada música reflete a sociedade que a criou e cada sociedade cria a música da qual necessita. E para se poder entender essa música, precisa-se de entender a sociedade e a cultura que a produziu.

O uso da música na nossa vida já é tão instintivo como dormir ou respirar. Sem a “sua” música predileta, como é que vai descontrair depois de uma dia cheio de stress, como é que se vai preparar para um evento importante, como é que vai dar mais energia ao seu exercício e como é que vai superar a dor de uma separação ou do desaparecimento de uma pessoa querida da sua vida?

O importante é que seja mesmo a SUA música, por si escolhida, porque você conhece-se a si melhor do que qualquer produtor da música “de ambiente”, “de fundo”, “de elevador” ou de ocasiões e emoções específicas, pois, cada vez que deixa alguém escolher por si, aceita emoções sugeridas por outros e renuncia o direito de controlo sobre a sua mente e o seu corpo.

Expondo-se à música, para além de estimular o seu sistema límbico que responde desencadeando reações químicas que se traduzem em emoções e movimentos, promove também a comunicação entre as duas metades do seu cérebro, ligadas por mais de 200 milhões de axónios (e um estudo de 2013 abre a possibilidade de o génio de Einstein se dever potencialmente a uma maior ligação entre os hemisférios). A seguir, a música influencia também o nosso sistema nervoso, provocando repostas dos nossos músculos e alterando a nossa condição física, sempre de uma maneira individual, da mesma maneira que cada um de nós responde diferentemente à mesma música.

O papel e os benefícios da música escolhida por nós, para nós, são mais que comprovados. Por isso seja qual for a sua preferência, imagine um dia sem qualquer música e depois volte a ela, abraçando-a e apreciando plenamente as suas benesses e descubra outros tantos milagres que ela é capaz de fazer por si.

Quanto à afirmação do senhor Poe, hoje em dia, seria talvez mais informado afirmar que a música não precisa propriamente de uma ideia externa, cada música no fundo já é uma ideia, e cabe a cada um de nós senti-la e percebê-la da nossa própria maneira. Mas qualquer ideia, consubstanciada por música, ou transformada nesta, elevar-se-á a um patamar de perceção e impressão mais intenso, uma vez que a vamos experienciar de uma maneira mais holística e profunda. Por isso, há (uma) música para qualquer um de nós!