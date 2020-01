Na penumbra da ilusão

Tenho por convicção que quase nada na nossa existência se consegue sem esforço ou mérito. E o dinheiro não é exceção, mas sobre este têm recaído secularmente ambições e sonhos tantas vezes desmedidos.

Nunca tive por hábito racional ou compulsivo, entender que apostando ganharia. E por apostar entenda-se desde a popular “raspadinha” ao Euromilhões ou ao Totoloto, passando pelas apostas desportivas online ou frequentar Casinos. Sei por isso que destoo da maioria dos portugueses, que ansiosamente depositam nas apostas um possível lucro efémero ou uma mudança de vida a sério, ou não fossem os números a dizer-nos isso:

- Em 2018 os portugueses gastaram 3097 milhões de euros em apostas nos jogos da Santa Casa (são 8,5 milhões por dia), o que representou um crescimento de 2,3% face ao ano anterior.

- Nas competições portuguesas de futebol na época 2018-2019, foram apostados – ainda que grande parte seja capital estrangeiro - 13,5 mil milhões de euros, o que equivale a 5%(!) do PIB português (dados Sportradar, citados pelo Público).

O jogo online é também alvo de impostos que, segundo a proposta de Orçamento de Estado que em breve será discutida e votada, serão aumentados em 2020.

Mais do que as estatísticas, só não vê quem não olha com atenção para cafés ou tabacarias que recebem apostas (apostas em números, em resultados, em resultados ao intervalo!), onde se sente o afã com que apostadores anónimos se empenham.

Mas a aposta disseminou-se no online, não tem barreira física. O prazer, o vício, a fé ou a convicção ganharam novas plataformas e novos patamares. Em Inglaterra e com o crescente patrocínio destas plataformas online nos principais clubes de futebol, crescem e muito os apostadores menores, sendo muitos destes casos considerados problemáticos. Este fenómeno está já a ser estudado.

Neste ambiente lucrativo apenas para alguns está o investimento (o dinheiro, portanto) de muitos.

Dir-me-á então: mas se nunca apostar, nunca ganha. Nada mais certo, assim como é igualmente certo que jamais irei contribuir para engordar o prémio dos que ganham. Não é uma ínfima probabilidade matemática ou um algoritmo qualquer que, mesmo podendo mudar-me a vida se apostasse, me fará mudar de opinião sem apostar.

Bom domingo.

