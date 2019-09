Muhammad Saeed al Sahaaf

Que raio de nome com tantos caracteres...

Vale pouco a pena, eu sei, perder tempo com declarações descabidas de quem tinha obrigação de saber para mais até porque, como tantas vezes já aqui disse, seria bom que se percebesse que nem tudo é culpa do Governo, tem de ser resolvido pelo Governo ou pode ser pedido ao Governo. E seria bom que fosse o próprio Governo a perceber isto...

Dito isto, perante a falência de um operador como a Thomas Cook, que há muito vinha dando sinal de problemas, que não foram certamente causados pela Madeira nem muito menos pelos seus governantes, exigia-se outra atitude e, sobretudo, outra acção. Reformulo: - retirem o “outra” da frase; é mais correcto...

Quando se percebe que este gigante da indústria está com sérios problemas e se afirma que a situação está a ser monitorizada, parto do princípio que essa monitorização não é só das notícias.

O que subentendo, pelos vistos erradamente, da dita monitorização é que se estão a analisar cenários, a perceber quais as consequências de cada um deles e a estabelecer planos de acção em função do que se entende ser a forma mais adequada (e a possível, em face dos meios disponíveis) para ajudar a resolver a situação.

Veja-se o exemplo de Canárias, que deu imediatamente corda aos sapatos e foi reunir com companhias aéreas no sentido de saber quem tinha interesse e capacidade para, numa primeira fase, ajudar a resolver o problema do transporte aéreo, acenando com isenção de taxas aeroportuárias, redução de taxas de combustível, promoção dessas rotas e com a criação de um fundo de desenvolvimento para voos adicionais.

Concomitantemente, porque lá se trabalha com estratégia e com planos, vai criar-se uma comissão para analisar, em conjunto entre entidades públicas e privadas, alterações ao actual modelo implementado. por este mostrar algumas fragilidades, bem evidentes nesta situação.

Quanto custou tudo isto não sei mas certamente que eles sabem. E perceberam que mais valia tirar dinheiro de um qualquer lado para resolver esta questão, apesar de não ser nada comparado com o problema de uma escarpa numa estrada recente por onde ninguém passa, que vai custar mais de uma dezena de milhões de euros...

É isto tudo um contra-senso com o meu segundo parágrafo? Deve ser e deve ter sido muito útil aquele exercício de comunicação para consumo interno, não turístico, claro.