Meditação coronavirótica

Há alguns anos atrás, na qualidade de contabilista, fui abordado por um empresário que tinha acabado de constituir uma sociedade comercial por quotas e pretendia dar seguimento a todo o processo burocrático necessário para a colocar em marcha.

Depois duma leitura da escritura de constituição, certidão permanente, etc etc, virei-me para o empresário e disse-lhe:

- Não sei se vale a pena. Esta empresa está falida!

- Mas acabei de a constituir, ainda nem comecei e já está falida?

- Isso mesmo.

E expliquei-lhe. Uma sociedade por quotas é uma instituição de investimento capitalista. Isto é, quando uma pessoa pretende investir numa sociedade comercial por quotas, anónima (que deixou de ser...) ou outra qualquer, no fundo o que pretende é juntar recursos, sobretudo, capitais para financiar uma entidade nova a fim de vir a exercer uma actividade, adquirindo equipamentos e mão-de-obra necessários ao fim do seu objecto social. Em contrapartida, o que o empresário e capitalista espera é dela retirar mais rendimentos do que a simples aplicação que uma qualquer instituição financeira lhe oferece.

Mais concretamente, o recém empresário tinha constituído uma sociedade comercial por quotas com um capital de 1 (um) euro. Logo os custos de constituição da sua empresa foram de algumas centenas de euros. Ora, tout court, segundo o artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, a cada metade de capitais próprios que tivesse sido absorvida correspondia uma insolvência.

É que o capital social duma empresa é o “motor” que a faz girar. E, entre outros factores, deve ser ponderado em função da expectativa dos negócios, da necessidade de recursos materiais e humanos. Se for “excessivo”, a rentabilidade vai ser fraca. Se for “deficiente”, o motor definha porque não suporta o peso que deve “arrastar”.

E eu concluía a minha explanação com uma evidência simples.

- Se você não acredita na sua empresa ao ponto de não lhe injectar capital, “o combustível que a alimenta”, como vai querer e crer que, amanhã, uma instituição financeira aceite e acredite ao ponto de conceder-lhe o crédito e a confiança que você não deu à sua própria empresa?

Vem esta “meditação coronavirótica” a propósito dos momentos que se vivem. Muitas empresas embarcaram na subcapitalização sem ponderar devidamente nas suas consequências. Agora vão querer recorrer a apoios e financiamentos para ultrapassar a crise que aí paira e cuja amplitude económica e temporal se desconhece.

Corre-se o risco de alguém repetir a pergunta: “Não há dinheiro. Qual das três palavras não percebeu?”

E quem tiver unhas, é que vai tocar guitarra. E vão ser precisas muitas... unhas e guitarras!