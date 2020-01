Manuais Escolares Gratuitos – A prenda de Natal que não existe

A prenda de natal que os jovens madeirenses não receberam: Manuais Escolares Gratuitos para todos os alunos no ensino obrigatório. A prenda de natal que faltou e continua a faltar no sapatinho de todos os jovens madeirenses. Uma prenda que falta por opção, por razões ideológicas do governo regional e de Miguel Albuquerque, que evidencia o seu compromisso com uma direita ideologicamente do pior que há e que tem de ser combatida, todos os dias, a toda a hora. Para eles, a educação é só para quem pode pagar. Nunca perdoaram que a educação seja hoje um elevador social para todos os jovens portugueses. Nunca perdoaram que a Educação tenha permitido a quem nasça pobre ter as mesmas oportunidades de quem nasceu rico.

Vergonhoso é que no mesmo ano em que o Governo Regional da Madeira volta a dizer não aos manuais escolares gratuitos para todos os jovens madeirenses, volta a dizer sim ao aumento das verbas para os colégios privados que só serve alguns.

No mesmo ano em que o PSD Madeira diz não aos manuais escolares gratuitos para todos os jovens madeirenses, é o mesmo ano em que o PSD Madeira continua achar irrelevante a Madeira ter uma das maiores taxas de abandono escolar precoce do país.

No mesmo ano em que as juventudes do PSD-Madeira e do CDS-PP pedem mais apoios aos jovens estudantes e medidas para o combate ao abandono escolar precoce, é o mesmo ano em que os próprios deputados dos mesmos partidos e das mesmas juventudes partidárias votam contra os manuais escolares gratuitos para todos os jovens madeirenses na Assembleia Regional.

No mesmo ano em que Miguel Albuquerque diz não aos manuais escolares gratuitos para todos os alunos, é o mesmo ano em que Miguel Albuquerque volta a dizer sim a mais verbas para campos de golfe e estádios de futebol.

No mesmo ano em que o Governo Regional, PSD Madeira e Miguel Albuquerque dizem não aos manuais escolares gratuitos, é o mesmo que Emanuel Câmara, Miguel Gouveia e Célia Pessegueiro voltam a atribuir manuais escolares gratuitos (uns em todo o ensino obrigatório, outros em alguns ciclos) porque para eles a educação é o melhor que se pode dar a uma geração. Educação gratuita, de qualidade e para todos é a garantia que o combate à direita deste tipo é feita sempre, com uma igualdade de oportunidades para todos, e essa igualdade conquista-se com o acesso a uma educação para todos.

No mesmo ano em que o Governo Regional, o PSD Madeira e Miguel Albuquerque dizem não aos manuais escolares gratuitos, é o mesmo que Pedro Coelho, Idalino Perestrelo e Carlos Teles, todos presidentes de câmara do PSD Madeira, atribuem manuais escolares gratuitos aos jovens dos seus concelhos (na maior parte dos ciclos). Porque os ideais de Sá Carneiro, por vezes, ainda conseguem vingar a uma direita cada vez mais pobre de espírito e mais radical ideologicamente, apesar de vir a reboque do que as câmaras socialistas fazem.

No mesmo ano em que os Açores utilizam a sua autonomia para aplicar pela oitava vez os manuais escolares gratuitos para todos os alunos, é o mesmo ano em que o Governo Regional da Madeira utiliza a sua autonomia para deixar os madeirenses para trás.

E no mesmo ano em que pela primeira vez no continente se diz sim aos manuais escolares gratuitos, durante todo o ensino obrigatório, é o mesmo ano em que a Madeira é a única região no país onde os jovens têm de pagar por manuais escolares.

Mas no mesmo ano em que a direita diz não a uma medida destas, é o mesmo ano em que o PS e a JS Madeira dizem sim a uma educação de qualidade e gratuita, com manuais escolares gratuitos, com transporte escolar gratuito e com alimentação escolar gratuita, porque a educação é o melhor que podemos dar aos nossos jovens, é a melhor ferramenta que podemos dar para que tenham o futuro que quiserem e é a melhor prenda que podíamos deixar no sapatinho de natal.

A todos aos madeirenses, deixamos a certeza que continuaremos cá para exigir esta prenda de natal.