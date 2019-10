Madeira PianoFest 2019 ante portas!

Inicia-se já na próxima semana a quinta edição do Madeira PianoFest, um festival que visa exemplificar a variedade de facetas deste instrumento versátil. Organizado pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM), em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, de 2 a 10 de novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, e sempre com o início pelas 18 horas, o evento consiste em cinco concertos muito particulares e característicos.

Tendo o apoio imprescindível da Secretaria Regional de Cultura e Turismo, através da Direção Regional da Cultura e do Grupo Porto Bay, o PianoFest apresenta oito pianistas em configurações distintas: piano a solo, piano a quatro mãos e dois pianos.

Ademais, o primeiro concerto, no dia 2, apresenta, provavelmente pela primeira vez na Região, dois concertos para piano e orquestra em versão com um quinteto de cordas, versões essas que tanto no caso do concerto de Mozart como no de Chopin, foram utilizadas nesta configuração já pelos compositores, para apresentações nos salões de amantes de música da altura. O pianista belga Stijn Claeys e o pianista ucraniano/belga Dmytro Sukhovienko, interpretarão o Concerto K. 414 de Mozart e o Concerto nº 1 de Chopin, respetivamente, em colaboração com o quinteto de cordas “Atlântida”, que participa neste concerto graças à colaboração com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através da Orquestra Clássica da Madeira, a qual integram os elementos do quinteto. Enquanto o jovem belga foi o vencedor do Grand Prix no Concurso Internacional “Arte no séc. XXI”, que decorreu na Madeira no início deste ano, o pianista ucraniano atua em maiores salas de concertos, foi bolseiro da academia de música do famoso violinista Menuhin e ganhou vários concursos internacionais.

No dia 3 atuam dois pianistas portugueses, Daniel Cunha e Paulo Oliveira, num programa que inclui uma obra para piano a quatro mãos do compositor português Vianna da Motta, aluno de Liszt e professor de Sequeira Costa, com quem, aliás, os dois tinham estudado nos EUA. Além disso, apresentarão várias obras para dois pianos, entre as quais a divertida “Abertura cubana” de Gershwin e a fulminante suíte “Scaramouche” de Milhaud.

Já no dia 6, o pianista italiano Vincenzo Balzani, também ele vencedor de vários concursos e um dos mais destacados pedagogos de últimas décadas, apresentará um recital intitulado “De Bach a Rach; Uma breve história de piano”, que, sendo uma retrospetiva de páginas mais célebres da literatura para piano com quase uma vintena de peças breves, tem uma atratividade inegável.

O duo italiano composto por Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, um dos duos mais prestigiados da atualidade, apresentará no dia 9 um programa em que, além da conhecida Fantasia de Schubert e uma sonata de Mozart, serão interpretadas dez Danças Húngaras de Brahms, obras de grande popularidade e também obras emblemáticas para esta combinação.

O concerto final do PianoFest, no dia 10, será o recital do mais recente (2018) vencedor de um dos mais afirmados e exigentes concursos para piano, o Concurso Internacional “Paloma O’Shea” em Santander. O jovem pianista ucraniano Dmytro Choni, referido como “um artista jovem extremamente empolgante, com um maravilhoso controlo do teclado e uma musicalidade convincente” interpretará obras de Brahms, Schumann, Liszt e Rachmaninov, levando o evento à sua culminação.

A programação deste festival reflete bem um dos princípios basilares da atividade da AACMM: apresentar na Região o que há de melhor entre os jovens talentos e ao mesmo tempo proporcionar momentos artísticos de mais elevada qualidade por músicos de renome internacional. É esse o objetivo deste evento emblemático que já conquistou o seu espaço permanente nos roteiros culturais turísticos e com cuja qualidade pretendemos contribuir para a excelência da oferta do destino Madeira.