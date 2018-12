Madeira, estarás tu a acordar desse teu sono dogmático?

És já adulta e no entanto, durante um longo período persististe em exibir um comportamento imaturo, sem que tenhas tido uma palavra, oportuna e pontual, sobre o futuro. Deixaste que outros, livremente, decidissem por ti, questões essenciais sobre o amanhã próximo e longíquo. Acomodás-te, persistindo em não querer encarar a mudança como algo natural e que até te traria benefícios, mesmo que transitórios. Embora a apatia seja ainda o teu lugar de eleição, vislumbra-se alguma vontade em mudar de rumo. Essa tua teimosia, ainda que pouco, começa a dar sinais de impaciência. Já é tempo de te libertares dessa letargia de que tens sido refém por efeito alheio, mas também por responsabilidade própria e abrires os olhos ao mundo. Tens como ídolo e referência regional, pasme-se, um jogador de futebol, que ninguém lhe retira o mérito do que faz, mas que em nada te transporta para lugares como a exigência, o espírito crítico, a cidadania. Pelo contrário, incentiva-te a observar de forma contemplativa, em vez de ganhares o necessário incentivo para intervir. Olha para o que se passa no Mundo, onde o homem contemporãneo vai conquistado através da ação o direito a dizer NÃO, o que seria inimaginável noutros tempos onde era normal que quem detivesse o poder, satisfizesse todas as suas vontades e usasse e abusasse dos governados. Ganhas sucessivos prémios internacionais anuais, que te elegem como o melhor destino insular do mundo, mas essa distinção serve a quem? Já te interrogáste ? Como destino insular, pasme-se, nem um ferry tens, que assegure uma ligação semanal e durante todo ano à plataforma continental. No plano aéreo, ampliáste o aeroporto encetando uma obra gigantesca e pasme-se, a infra-estrutura está inúmeras vezes inoperacional. Ora é pelos ventos, ora é pelo nevoeiro. Querem convencer-te que a construção de um novo hospital será a solução para todos os muitos males que o teu serviço regional de saúde exibe, quando na realidade, embora uma nova infraestrutura hospitalar ajude, o problema de fundo não está ai. Estás completamente refém de entidades privadas, tanto nas entradas/saídas por via marítima, como nas aéreas. Tens um estatuto político-administrativo que te confere algumas prerrogativas, mas não usas. E pasme-se, dizes-te tu uma região autónoma? Repara, foram vários os momentos na história em que os regimes defendiam o racismo, a exclusão, a escravidão, a dominação e a violência para afirmação de poder, tendo sido aceites sem contestação, pois não havia a possibilidade do diálogo ou da escolha de uma alternativa por parte dos governados. Na actualidade, são as próprias cartas magnas das nações que em letra de lei registam uma série de obrigações e direitos e como tal “apenas” há que exigi-los, pois as constituições dos países existem também para travar abusos e desvirtuamentos dos governantes, que coloquem em perigo as conquistas já efectuadas ou divirjam em sentido contrário à equidade. Em Democracia, a alternãncia de poder é imprescindível, evitando as potenciais doenças que decorrem da eternizaçao no poder, como seja o compadrio e a corrupção. Afirmarem-te que a contínua permanência no poder traduz o reconhecimento pela obra feita e uma necessidade de continuidade das políticas seguidas, é o mesmo que te dizerem que num determinado jogo com regras, as podes contornar, quando na realidade não deves, pois ao fazê-lo estás a falsear o jogo. A questão nem sequer é, se quem está ou esteve no comando, fez bem ou mal ou assim/assim, já que se parte do princípio que o que tenha feito, fê-lo com a melhor das intenções e numa linha de pensamento em que acreditava. A questão primordial Madeira, é que a democracia não é perfeita e se te alheares da sua contínua construção, ela nunca se realizará.