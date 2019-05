“Língua mortal não diz...

...o que eu sentia no coração”. Na semana passada tive uma oportunidade única de visitar o palácio dos condes Leopardi, família do célebre polímata, mas sobretudo poeta e filósofo italiano, Giacomo Leopardi. Situado na cidade de Recanati (Marche, Itália), este palácio alberga a joia que é a biblioteca familiar, fruto da paixão ardente do colecionador Monaldo Leopardi, pai de Giacomo. Tendo inicialmente adquirido imensas quantidades de livros pagando-os por peso, Monaldo acabou por recolher cerca de 20 mil livros selecionados que hoje podem ser vistos em quatro salas contíguas da biblioteca. Constam desta coleção várias edições singulares, tais como a Bíblia Sacra Poliglota, editada em Londres em 1657 por Walton, com texto paralelo em 9 línguas, a primeira enciclopédia geral editada por Diderot e d’Alembert entre 1751-1772 e uma estante grande cheia de “libri all’indice”, livros por várias razões proibidos na altura pelo Vaticano. O pai Leopardi abriu essa biblioteca em 1812 para os seus amigos mas com indicação de que podia ser utilizada também pelos seus concidadãos.

Perambulando entre as salas, recordei vários episódios negros da história, da mais antiga até a mais recente, quando a queima de livros representava uma ferramenta de opressão, aniquilação de ideias, raízes, culturas e, sobretudo, opiniões divergentes. Principalmente por razões políticas e religiosas, os regimes, frequentemente totalitários, tentavam suprimir, durante milénios, o pensamento livre ou indígena - desde a China antiga, Alexandria, Bagdade, astecas, maias, inquisição, manuscritos judaicos, até à União Soviética, época de macartismo nos EUA e, mais recentemente, em Sri Lanka e na Bósnia. Em 1814, as forças inglesas até utilizaram 3 mil livros da Biblioteca do Congresso para incendiar o Capitólio em Washington.

Daí, não pude não pensar sobre o livro “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury e o filme de culto de 1966, baseado na mesma história e realizado por François Truffaut. Revelando uma visão catastrófica do futuro da nossa sociedade, numa variante distópica em que os livros são banidos e todos descobertos são imediatamente incendiados (o título refere-se à temperatura em que o papel começa a arder), Bradbury já em 1953 quis tecer o seu comentário sobre a influência nefasta dos “mass media” sobre a cultura de leitura.

Hoje em dia, temos Kindles e Kobos para ler “Ebooks”, tal como temos IPods e CDs para ouvir música. Deveras um modo prático, portátil, leve e sem preocupações. Também estéril, impessoal e isento de emoções humanas. Será esse o caminho?

Ou queremos sentir o papel debaixo dos dedos, ouvir o farfalhar das páginas ao virar, ouvir a música num espaço natural, não apenas a despeito mas sim mesmo abraçando todos os sons ambientais associados, integrar-nos na perpetuidade do humanismo da humanidade, partilhar a imperfeição da nossa existência e saber sentir gratidão para com quem pensa, escreve, edita, divulga e coleciona? Para quem pensou em nós e todas as gerações vindouras?

Quem tem a oportunidade de ver coleções deste género, quem consegue uns instantes de quietude e solidão na presença destes monumentos culturais, não pode não sentir aquele amor pelo nosso mundo que fez encher as prateleiras com os testemunhos silenciosos do nosso passado turbulento.

Silenciosos nas prateleiras, sim. Mas revelando um universo repleto de sons, cores e mundos jamais vistos, logo ao abrir na primeira página.

A experiência de ler um livro em papel é igual à experiência de ouvir a música num concerto ao vivo. É preciso estar lá. E é preciso educar para estarmos lá. O meu grande orgulho é o de a minha filha já conseguir apreciar plenamente estas dádivas do nosso passado e interessar-se com intensidade e profundidade pela língua escrita e falada, incentivada também pelos seus professores e pelo projeto regional meritório, o Baú de Leitura. O meu maior orgulho será se ela conseguir transmitir o valor dessa imersão direta aos seus filhos.

Havendo iniciativas tais como o Baú, ou a Feira do Livro, que ontem arrancou, havendo livrarias, havendo salas de concerto, havendo música, havendo escolas de música – do que estamos à espera?