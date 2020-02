JPP, subida de balão, queda livre sem pára-quedas

A CDU é contra a privatização do litoral de Santa Cruz. O JPP é a favor de entregar toda a orla costeira à hotelaria e vai suspendendo o PDM (que deveria ter sido revisto à mais de 10 anos) conforme dá jeito aqueles que compram a pataco e vendem a milhão. Ainda recentemente fizeram alterações para garantir investimento de 20 milhões.

Os atentados ambientais são frequentes, é o caso não resolvido bananal no Porto Novo, são as descargas de dejectos da ETARES, o JPP, cala, consente ou e mente.

Conforme se pode ver na ata 5/2014, a CDU apresentou uma proposta de recomendação sobre a necessidade de uma candidatura a fundos europeus para a necessária modernização da Estação de Tratamento de águas residuais, não apenas para a sua imperiosa resolução, mas também para necessária prevenção de problemas similares e que põem em causa a protecção e qualidade das águas costeiras do Concelho.

Ficou muito zangado o Presidente do Município e, depois duma lengalenga , lá foi dizendo que o assunto estaria concluído em 2015...e mais adiante que a solução para aquela ETAR não poderia ficar à espera de fundos comunitários que nem em 2019 chegariam a Santa Cruz.

Também afirmou que é a autarquia que tem a responsabilidade pela manutenção daquelas estruturas e elucidou os presentes que a situação da ETAR da Ponta da Oliveira é ainda mais grave do que a dos Reis Magos.

Posta á votação a proposta da CDU foi rejeitada (3 votos a favor, treze contra e seis abstenções).

Curiosamente, em Agosto de 2019, Edgar Silva, na Praia dos Reis Magos, alertou para o problema dos esgotos no mar face à insuficiente rede de saneamento básico e falta de instrumentos no sistema de tratamentos residuais.

A cidade do Caniço é o pior exemplo do urbanismo da Madeira: não existem espaços verdes, não tem quartel de bombeiros nem esquadra de polícia , nem serviço de finanças , mas os seus habitantes pagam as maiores de valores de IMI para entregar ao Município que pouco faz pelos seus contribuintes.

Afinal para que servem aquelas fotos de abraços a António Costa? Nem meteram uma cunha paras esquadras do Caniço e da Camacha? Será que os abraços são para enganar tolos? Será para o aeroporto pagar IMI e a Hotelaria não? Sim aquela «gente verde» quer tachos, quer taxinhas muitas e andar a fazer queixinhas.

Não será demais relembrar a importância de termos eleitos em Santa Cruz. De acordo com a acta da sessão de 28706/2011 foi aprovado por unanimidade uma proposta para que a CMSC desenvolvesse todos os contactos possíveis e meios para sensibilizar os responsáveis pela Segurança Pública para a extrema necessidade de instalar uma esquadra no Caniço, mas passados 9 anos nem projecto temos.

Junto ao cemitério de Santa Cruz , anexo à capelinha existe um poste de transmissão disfarçado numa enorme «árvore de plástico» com antenas de radio frequência, que não permite a ampliação da capela ficando as pessoas, em dia de funeral, fora da mesma.

Para os lados do Porto Novo , houve uma providência cautelar pelo designado «grupo marxista de Gaula» , conforme a promoção desta gente pelo Dr. Alberto João. O empreiteiro foi à falência e 30 trabalhadores para o desemprego. As casas eram a preços módicos e controlados mas passados longos anos, as mesmas casas passaram a apartamentos de luxo e devidamente licenciados. Mudam-se os tempos , mudam-se as vontades a memória é curta!

A chamada vereda do Cerrado Lombadinho , mais parece um canal «afoga mortos» no inverno ou assalta caminheiros nas restantes estações.

Politicamente JPP resume-se ao grupinho que em breve vai deixar o executivo municipal e vai para o desemprego. Perderam o apoio das figuras gradas do PS, do CDS e até de uns ingénuos independentes que hoje fogem deles . Agora estão cheios de gente que abandona este partido. Veja-se o que se passou no Funchal, na Camacha no Caniço na Ribeira Brava. Vão passar de bestiais a bestas, o balão vai esvaziar-se e não há pára-quedas que os salvem !!!