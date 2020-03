(Ir)Responsabilidades

Estamos em estado de alerta. Comportamentos responsáveis exigem-se e só conseguiremos vencer esta batalha se todos formos cautelosos. Respeito pelo inimigo “corona”!

Não desvalorizem os conselhos que estão a ser divulgados e respeitem as orientações e medidas tomadas pelo Governo da República e Regional. Estamos a enfrentar um vírus que é altamente contagioso. Precisamos simultaneamente de tomar consciência das situações de risco, adotarmos comportamentos de prevenção e mantermos a calma necessária para vivermos o mais tranquilamente possível.

Apesar de pertencer ao grupo de pessoas que critica a adoção tardia de medidas, considero que é tempo de nos concentrarmos naquilo que devemos fazer para enfrentarmos esta situação.

A grande dificuldade nesta luta é a alteração dos nossos hábitos: de lavar as mãos; de manter o afastamento social; de evitar aglomerações de pessoas; de evitar colocar mãos em balcões e em corrimãos; de usar gel desinfetante nos locais públicos em que se tenha de tirar senha (alguns já têm, mas deveria existir em TODOS os locais, incluindo bancos); de evitar levar as mãos à cara; de tomarmos duche e colocarmos toda a roupa a lavar logo que chegamos a casa; e, de estarmos mais atentos às reações do nosso próprio corpo para evitar um possível evoluir de doença e contágio a outras pessoas.

Por favor, não cuspam para o chão e protejam a boca quando tossirem, colocando o antebraço à frente da boca, ou usem um lenço. Isto deveria ser uma regra básica de civismo, mas agora é, simplesmente, inadmissível.

Somos um povo de beijos e abraços, mas como diz Raul Minh’alma esta é a “altura perfeita para nos beijarmos com o olhar e nos abraçarmos com sorrisos”.

Evitar sair de casa é a palavra de ordem. Precisamos pensar nos nossos idosos e crianças. Proteger-lhes de situações de risco. Para as crianças, aconselho a leitura do artigo de Isabel Garcês publicado esta semana no Diário de Notícias que deveria merecer a atenção de todos os pais.

É tempo de reagirmos. Por altura dos incêndios, arregaçamos as mangas, entreajudamo-nos e fomos à luta contra o fogo. Precisamos de encarar com a mesma garra esta luta contra o “corona”. Acredito que é a real perceção do que aí vem que deu origem a esta afluência nos supermercados.

Acredito que os Governos da República e da Madeira tudo farão para garantir o abastecimento de todos os produtos alimentares, de higiene e medicamentos. Compreendo que esta afluência às compras é uma reação humana de sobrevivência. Mas, é preciso que os responsáveis tenham consciência que se faltar, será o pânico total. E aí será difícil fazer as pessoas ouvir seja o que for.

Respeito por todos os profissionais de saúde! Precisamos confiar nos médicos, nos enfermeiros e em todo o pessoal que trabalha na saúde. As dificuldades do nosso sistema de saúde estão lá, mas agora, o foco é em nós. Precisamos de estar atentos ao nosso corpo e a eventuais sintomas.

Uso este espaço público para apelar às entidades que adotem medidas de desinfeção nos autocarros, nas caixas multibanco e obriguem a desinfeção dos terminais de pagamento automáticos e se adote maiores medidas sanitárias na compra de produtos frescos nos supermercados.

Medidas de prevenção são necessárias e devem ser tomadas, mas é primordial ter consciência que nós somos os melhores guerreiros no combate ao “corona”. Esta luta é, acima de tudo, nossa!

Pela sua atitude responsável e sábia, demonstrando capacidade de visão ao que aí vinha, tenho de elogiar a atitude da Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada. Foi a primeira a suspender o registo biométrico dos seus trabalhadores, muito antes da decisão governamental.

De louvar é também a atitude da deputada do PS, Luísa Paolinelli, que decidiu submeter-se a isolamento social VOLUNTÁRIO depois de uma viagem a Itália.

Mas, se temos estes casos que demonstram respeito pelo outro e elevado sentido de civismo, outros temos de total irresponsabilidade. Quantos vieram de zonas afetadas e não se autoimpuseram isolamento social? Quanto maior figura pública e maior cargo que se ocupa, maior responsabilidade se exige.

Seria conveniente, à conta dos boatos que surgiram na última semana, que o grupo parlamentar do PSD-Madeira clarificasse se e quem dos seus deputados visitaram Itália. E, se isto é verdade, que medidas tomaram para evitar o contágio na nossa Região.

Por uma questão de controle de possíveis contágios, deveriam agora todos se sujeitarem ao teste do COVID-19 com divulgação pública dos resultados obtidos.

Bem sei que tudo isto foi consequência da inação prolongada do Governo no controlo da entrada de passageiros no aeroporto (a propósito a inação também ocorreu nos portos e marinas), mas estes são tempos de desenvolvermos a nossa responsabilidade social coletiva.

Façam o grande favor de serem responsáveis. Não ponham a vida dos outros em risco. Estamos perante uma ameaça à vida que não é brincadeira. Fiquem em casa o máximo que puderem.