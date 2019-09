Hoje é o dia

É hoje que se ganham as eleições. As sondagens publicadas no decorrer desta semana apenas demonstraram a importância destas eleições e o quanto é importante o nosso voto. Os próximos 4 anos da nossa vida dependem do que decidirmos HOJE.

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu” Eclesiastes 3. Hoje é esse tempo!

Hoje somos todos iguais e valemos o mesmo. Não interessa se é rico ou pobre, poderoso ou simples cidadão. Hoje temos a mesma importância. Cada um de nós vale o mesmo - um voto!

Se nada lhe motiva a ir votar porque está revoltado, se já não acredita, nem confia em nada nem em ninguém, na verdade apresenta sintomas de cansaço emocional resultado da sua luta diária. Ninguém se cansa da noite para o dia. Cansamo-nos depois de muita luta e de muita dor.

Oscar Wilde dizia que “O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação”. Hoje é dia para enfrentar a dor e acreditar que tudo aquilo que fazemos, falamos e pensamos influencia a nossa vida. Venha participar nesta escolha. Tenha esperança!

Com o nosso voto depositado nas urnas, damos o nosso contributo para o futuro da nossa terra. Sinta-se parte deste projeto. Não vivemos sós. Vivemos em comunidade. E todos somos importantes. Acha que nada vale?

Quando o mundo se preparava para levar o Homem à lua, John Fitzgerald Kennedy visitou o centro espacial da NASA. Nessa visita, reparou num empregado de limpeza que segurava uma vassoura. Para meter conversa, perguntou-lhe: o que está a fazer? E ele respondeu: “Senhor Presidente, eu estou aqui ajudando a levar um homem para a lua”.

E com esta frase este homem simples deu-nos um dos maiores ensinamentos da vida – precisamos de ter um propósito na vida.

Hoje, cada um de nós com o seu voto ajuda a construir o futuro da Madeira e Porto Santo para os próximos 4 anos. Hoje é esta a nossa importância. Em dia de eleições escrevemos história e deixamos um legado para o futuro.

Não deixe que os outros escolham por si porque os outros podem escolher o que não combina consigo. Não votar é a pior escolha que se pode fazer. Então decida. Levante-se dessa cadeira e vá votar. Seja autêntico e decida em consciência naquilo que acredita que é o melhor para todos.

Paradoxalmente, nestas eleições há uns que desejam votar, mas não têm essa oportunidade. A lei eleitoral não está adaptada aos novos tempos. O mundo mudou e precisamos modernizar a nossa democracia para que todos tenham a oportunidade de votar. Precisamos de permitir a votação on-line com todo o cuidado que o assunto exige.

Se não sabe onde votar, utilize o seu telemóvel, mande uma mensagem para 3838, escrevendo RE(espaço)nº de BI ou Cartão de Cidadão(espaço)Data de Nascimento(no molde AAAAMMDD) e receberá de volta uma mensagem com a informação do local onde vota. Esta mensagem é gratuita.

Já aqui expliquei o método d’Hondt que transforma os votos que depositamos nas urnas em deputados. Não há mundos perfeitos e muitos partidos, infelizmente, não conseguirão eleger deputados.

A grande questão é saber onde votar. É preciso pensar no que quer para a sua vida. E ninguém pode fazer isso por si. Só você sabe o que é melhor para si. Lembre-se que cada um pode fazer da sua vida o que bem entender. E é tão estimulante quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida... Medo de errar?

Todos os dias tomamos decisões. E quantas vezes corrigimos decisões tomadas? Quando achamos que não tomamos decisões é porque decidimos não decidir e deixamos correr. E isso é uma decisão. Então decida. Não deixe que os outros façam isso por si. Viva uma vida com propósito.

Hoje é um dos dias em que a caneta que marca a cruz num partido escreve o capítulo dos próximos 4 anos da nossa vida. E o que gostaria de escrever nas páginas da sua história? Qual o legado que você quer deixar?

O sol quando nasce é para todos. Você tem de acreditar! Esperança! E haja rápido. É hoje o dia.