Há ciúme? Mas porquê?

Quando os partidos políticos propõem medidas que visam o interesse das populações, sendo financeiramente comportáveis pelo orçamento, sejam eles o Orçamento de Estado, o Orçamento Regional ou das Autarquias, esses mesmos partidos estão verdadeiramente a prestar um serviço público.

Mais importante do que litigar pela paternidade de uma ideia, é a sua concretização! O CDS-Madeira conseguiu negociar com quem de direito, decide no PSD Regional a inclusão da proposta da redução dos passes sociais no Orçamento Regional de 2019. Quer Miguel Albuquerque, quer Pedro Calado, entenderam bem, dar cabimento orçamental à iniciativa do CDS sobre a redução dos passes sociais. Tudo foi tratado no interesse dos utentes dos transportes públicos regionais.

Estranha-se, ou talvez não, que alguns sectores do PSD tenham ficado incomodados com o facto de que, tanto o Presidente como o Vice-presidente do Governo Regional, tenham permitido que o CDS tomasse a dianteira nesta matéria do passe social único! Houve incómodo no recente Conselho Regional do PSD, onde se abordou este assunto, há incómodo na bancada do PSD na ALRAM e pergunta-se: afinal qual a razão deste ciúme?

Afinal para o PSD-Madeira é mais importante o interesse partidário do que o interesse das populações?

Vejamos o que acontece a nível nacional e autárquico: na República o PS aceitou alterações ao OE, propostas pelo BE e pelo PCP e estes vieram a público informar as pessoas que o governo de António Costa iria implementá-las em 2019! Alguém viu ciúmes por parte do PS Nacional a este propósito? Alguém do PS Nacional veio a público criticar, tanto o BE como o PCP, por anunciarem essas medidas, acusando-os de estarem a fazer aproveitamento político dessas decisões que são favoráveis às populações? E por cá, no âmbito do orçamento da Câmara Municipal do Funchal, o CDS conseguiu que não subissem os impostos, que se aprovasse um apoio às famílias com filhos nas creches, entre outras propostas e não se viu por parte do Presidente ou Vice-Presidente da Câmara do Funchal uma reacção contra o CDS pelo facto de ter sido anunciado publicamente por Rui Barreto que os funchalenses iriam ficar a ganhar com estas propostas do CDS! A política faz-se por entendimentos, tendo sempre presente o interesse dos munícipes e/ou das populações de um Região ou de um País! Só no PSD Regional, ou pelo menos nos que ainda continuam a manter no DNA a prepotência das maiorias absolutas e do poder absoluto é que não entenderam que 2019 tudo poderá mudar!