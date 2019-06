Ganhou a Madeira e a Autonomia. Perdeu António Costa e o PS

A grande vitória nas últimas eleições europeias foi para a Madeira e para a Autonomia. Foi uma vitória do PSD mas que nós entregamos à Madeira e à Autonomia. Afinal são esses os dois grandes objetivos do PSD: defender os interesses dos madeirenses e dos portosantenses e defender sempre a nossa Autonomia Administrativa. E vencemos. Vencemos também porque estamos a governar bem. A economia cresce, a criação de empregos nunca foi tanta na Madeira, as políticas sociais são mais que visíveis (o exemplo dos passes sociais é flagrante), a criação de novas empresas, a dinâmica cultural da Região, etc, etc. Temos muita Obra no Passado. Temos um muito bom Presente. Quanto ao Futuro diria que “o melhor ainda está para vir”. Nós somos o Partido da Esperança. O partido que cumpre com aquilo que promete. Que tem soluções para os desafios. Que fala pouco mas faz muito. Que ouve e fala com as pessoas. Não somos arrogantes.

A forma como enfrentamos aqueles que nos querem mal - como é o caso de António Costa e do PS - foi também a votos nas eleições do passado dia 26. Também aí os eleitores madeirenses deram-nos a vitória. Derrotaram a arrogância e a injustiça de António Costa. Derrotaram o PS-Madeira que está subjugado ao pior de Lisboa (leia-se ao governo da República do PS de António Costa). O PS-Madeira trocou a Autonomia pelo apoio político do Largo do Rato. Obviamente que perdeu.

Apesar de o PSD-Madeira ter tido uma grande vitória eleitoral nas últimas eleições o melhor ainda está para vir. Será em setembro nas Regionais. Vamos até lá apresentar, estou certo, o melhor Programa e os melhores candidatos. Com uma certeza: aquilo que prometermos vamos cumprir. Foi assim nos últimos quatro anos. Será assim nos próximos 4. É sempre bom lembrar. Foi o PSD que trouxe a Madeira para o Século XX. Também é o PSD que está a dar à Madeira o melhor do Século XXI. E há muito para dar. Há muito para fazer. Mas é preciso saber fazer. E nós sabemos.