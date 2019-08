Foi-se o “boneco”, mas o ventríloquo permanece

Sente-se na ilha uma excitação do conjunto das esquerdas, pelo facto de alegadas sondagens lhes permitirem expressar a sua soma para uma geringonça insular. Já se notam algumas dessas donzelas, em risinhos histéricos e marotos piscares de olho, a oferecerem a disponibilidade dos seus serviços ao deslavado avatar do PS, para uma potencial orgia de poder, tal como acontece na República. Cada vez mais acredito que a ambição política causa cegueira e cerceia a memória. Só quem chegou de Marte é que não vê, como o candidato da “barriga-de-aluguer” socialista, destratou vários dos partidos que foram integrando coligações desde 2013 até à presente data. Já faltam dedos da mão. Outros porém que lá se mantêm, têm os dedos atafulhados de pechisbeque e chafurdam felizes no chão, pelas lentilhas a eles atiradas .

Por ser Agosto em que o país estiva ao sol, vou dedicar umas linhas ao nosso bem-amado e messiânico Cafôfo que anda por aí feito “emplastro” e “penetra”, em tudo o que é evento, à falta do palco que a CMF lhe proporcionava antes da ordem expedida de Lisboa para desamparar a loja, após o desaire das eleições europeias. Tem sido por demasiado evidente a colagem de Cafôfo - que não é dirigente partidário nem titular de qualquer órgão institucional - com certas câmaras do partido que lhe arrendou o útero, numa fétida promiscuidade de planos, e até de ausência de qualquer lógica, que não seja o sectarismo partidário socialista, apenas para lhe proporcionar “prova de vida”. Estes quadros tão fecundos deste verão eleitoral, devem ser relembrados de futuro, para quando o PS e a restante ruama ávida de “geringonçar”, vier denunciar que não se sabe onde começa o âmbito da Rua dos Netos, e finda o da Quinta Vigia. Mas retornando à figurinha afantochada, o bonequinho saiu dos Paços do Concelho, mas o ventríloquo que lhe dava vida, ficou lá. Refiro-me ao agente político do PS plantado cá pelo Costa, que foi chefe de gabinete de Cafôfo e que assim permanece do actual edil Miguel Gouveia. Falemos claro. É quem manda na CMF, no PS-Madeira e tem a ambição de em Setembro “dar-de-bandeja” ao patrão Costa, a única parcela insular do país que sempre resistiu ao socialismo e ao lodo das esquerdas que (des)governam o país. O seu nome é Miguel Iglésias. Veremos se Miguel Gouveia não se deixa manietar pelos apetites vorazes dos socialistas, como fez o seu antecessor. É porque mesmo em pleno verão, convém estar alerta, não vá alguém enfiar a mão na nuca e fazer-nos esboçar um daqueles sorrisos falsos como fazem às marionetas. Divirtam-se.