Ficar sem chão

Quando tudo falha, que não falhe tudo...

Não raras vezes somos confrontados com situações da vida real que nos obrigam a repensar em tudo o que tem sido a nossa vida e o que andamos por aqui a fazer. A verdadeira importância que damos ao que pouco interessa contrastando com o que damos por adquirido e que de tão simples e tão nosso tem tanto valor.

Não raras vezes também recebemos relatos do nosso Serviço Regional de Saúde (SESARAM), pelos piores motivos. Obviamente que não conheço todos os serviços, e tenho perfeita noção que nem tudo são rosas, mas vivendo na primeira pessoa, posso afirmar que temos profissionais excepcionais, seres humanos inexcedíveis, de elevado calibre, que com as suas vidas pessoais (sim, porque todos têm as suas vidas pessoais e os seus problemas), encaram o dia a dia com um sorriso no rosto, e sempre que entram nas nossas vidas, tornam a nossa dor um pouco mais suave. No caso que estou a viver, posso afirmar sem qualquer dúvida perante semelhante situação, não haveria equipa, nem outro lugar que me desse mais confiança, apesar das todas as suas limitações que são sobejamente conhecidas, esta gente faz parte do lote de heróis que vamos tendo e que só damos valor quando nos calha a nós.

Tenho uma dificuldade imensa em definir este turbilhão de emoções, por vezes sinto a mente confusa com este bocadinho de vida que por mim não foi escolhida, na realidade imposta à força toda sem qualquer preparação.

O que está para vir neste momento, desconheço, mas seja o que for que aí venha enfrentaremos sem medo, com muita força, fé e confiança que todos estamos a remar para o mesmo lado e que tudo vai acabar bem.

O que me estava reservado jamais a minha mente pensou,

já chorei, sorri, já pintei, ja fui pintado, já dancei (e acreditem, ver-me dançar não é bom!...), mas é incrível o que somos capazes de fazer para melhor por uns minutos quem amamos e que tantas vezes não fazemos quando temos tempo útil para isso, porque andamos demasiado bloqueados com os problemas do dia a dia.

Mas o que importa é que hoje estou aqui mais maduro do que nunca, mais vivido do que quando alguma vez pensei estar, mais presente do que sou, alguám consciente daquilo que me prende aqui, mas que sabe exactamente que começa um tempo novo a partir de agora.

Por isso queria deixar uma mensagem de esperança e sobretudo de confiança a quem tem necessidade de ter os serviços de pediatria do nosso hospital, acreditem que como em tantas outras áreas, temos os melhores do mundo. Vão sem medo, sem hesitação.

Sinto, apesar do meu assunto ainda não estar resolvido, que ganhei novos elementos na minha família, a todos eles agradeço de coração. Isto revela a importância do humanismo nos cuidados de saúde , quando nos vemos mais sozinhos e nos sentimos mais perdidos e precisamos de uma palavra de alguém ou um simples gesto. Sobretudo de alguém que represente alguma coisa ali dentro, que nos dê um pouco de força, alento, esperança e confiança.

Agradeço de forma sentida ao Padre Tony por ter aceite sem hesitação vir ao nosso encontro para nos iluminar nesta missão.

Bem hajam a todos.

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.”

Carl Jung