Férias... e também novos desafios

É ainda tempo de férias! Férias merecidas para descansar, conviver, divertir-se e ... refletir! Para os estudantes, o novo ano letivo está prestes a começar: afinal faltam pouco mais de três semanas! Também para os que se candidataram ao ensino superior aproxima-se uma época de expetativas, de curiosidade e de esperança. A Universidade da Madeira, a nossa Universidade, também ela se associa a esse ambiente de expetativa, que se espera, de alegria numa nova etapa: por certo, será o início do concretizar de novos sonhos que enformarão a vida futura. Atenta a este ambiente e sentimentos, a Universidade da Madeira encontra-se a preparar o acolhimento dos novos estudantes e as boas-vindas aos que, nela, já se encontram a estudar. No primeiro dia do ano letivo estão previstas diversas atividades. Será uma ocasião para os novos estudantes conhecerem os professores, um pouco dos cursos, os novos colegas e para se ambientarem àquele espaço, que será o seu, nos próximos anos. Uma colaboração essencial será aquela dos colegas mais velhos, que com o seu companheirismo, contribuirão para um acolhimento mais personalizado.

Ao longo do tempo de estudo, os estudantes e suas famílias podem contar com apoio, não apenas dos docentes mas de todos os que trabalham nesta Universidade. De facto, as famílias são consideradas uma das pedras basilares para o sucesso dos estudantes. Desta forma, prevê-se a realização de um Sarau onde a participação das famílias é esperada e muito bem-vinda. Deseja-se que estudantes e famílias sintam que a Universidade é um parceiro importante para a realização plena dos nossos jovens!

Se o conhecimento que esta Universidade se orgulha de proporcionar aos seus estudantes é desenvolvido e construído no seu ambiente académico, também lhes oferece oportunidade de conhecerem e contactarem com outros ambientes fora da Região. É assim que estão disponíveis mais de uma centena e meia de bolsas de estudo Erasmus para que os estudantes, que assim o desejem, durante um semestre, conheçam e estudem em outras instituições de ensino superior, fora de Portugal. O mundo globalizado é uma porta sempre aberta para que, também os estudantes experienciem outras realidades.

Mas ainda estamos em tempo de férias: as férias tão esperadas e que confortam depois de períodos de intenso trabalho e de muitas preocupações. Por isso, a Universidade deseja a continuação de boas férias e estará preparada para receber, de braços abertos, todos aqueles que a ela confiam a construção do seu saber.