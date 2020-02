1. À memória dos que partiram

20 fevereiro de 2010, o fatídico dia do aluvião na Madeira. Centenas de pessoas viveram dias de desgosto. Perderam-se vidas. As forças da natureza testaram a capacidade de resistência de muitos. À chamada compareceram os agentes de protecção civil, dezenas de funcionários públicos, dirigentes associativos, um exército de voluntários - cidadãos com as mais variadas formações e ofícios - e responsáveis políticos de então. Entre eles, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal e o seu Vice-Presidente, Dr. Miguel Albuquerque e Dr. Bruno Pereira. O Presidente do Governo Dr. Alberto J. Jardim, o Secretário Regional com o pelouro da Saúde e Protecção Civil Dr. Francisco Ramos, o director clínico Dr. Miguel Ferreira e o responsável pelo serviço de urgência do Hospital Dr. Pedro Ramos e com estes, dezenas de profissionais de saúde, que neste dia, mais do que nunca, cumpriram a sua missão.

Dez anos depois, para qualquer um de nós, vem ainda à memória as imagens das ribeiras enfurecidas e a incerteza do que seria a hora seguinte. A tristeza permanece para quem perdeu os seus entes queridos.

A reconstrução é uma realidade e em breve teremos concluída a recuperação da Capela das Babosas, local de culto religioso com um simbolismo acrescido associado ao 20 de fevereiro.

2. 2020 - Ano Internacional

do Enfermeiro e da Parteira

A Organização Mundial de Saúde declarou 2020 o Ano Internacional do Enfermeiro e da Parteira. Um justo reconhecimento para estes profissionais de saúde.

O imperativo de reconhecimento da importância de determinadas profissões, simbolicamente ao longo dos anos, tem dado origem ao assinalar de datas especiais.

A título de exemplo, 05 de maio Dia Internacional das Enfermeiras Parteiras, 12 de maio Dia Mundial da Enfermeira, 19.05 Dia Mundial do Médico de Família e 18.10 Dia do Médico, todos com o objetivo de homenagear estes profissionais que têm a nobre missão de cuidar da saúde das pessoas.

Por referência genérica a profissionais de saúde, muitas vezes associamos Médicos e Enfermeiros, mas não podemos esquecer os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e os farmacêuticos hospitalares.

A nobre missão de cuidar da saúde das pessoas exige muita dedicação e disponibilidade. Envolve emoções inerentes à própria condição do ser humano que certamente a tornam ainda mais exigente.

A declaração de interesse que devo fazer, neste momento particular, é que cada um na sua missão diária é crucial para o cumprimento da missão de serviço público no SESARAM.