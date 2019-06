Europeias versus Regionais

Os resultados das eleições para o Parlamento Europeu serão, na Região, dificilmente transponíveis para as “regionais” por, entre outras, as seguintes razões:

O JPP e os movimentos de cidadãos da R. Brava e S. Vicente não concorreram às “Europeias” e, inclusivamente os de S. Vicente recomendaram o voto no PPD. Diferente será nas Regionais quando estiverem em questão interesses próprios.

Cláudia Aguiar foi uma excelente candidata, simpática, conhecida, com provas dadas, que fez uma campanha globalmente pela positiva, disse o que tinha feito e o que pretendia fazer, falando ela e não dando oportunidade aos caceteiros populistas e maldizentes do costume. Quando forem as Regionais e Albuquerque regressar ao estilo desbragado de Cristas e Rangel, possivelmente obterá resultados semelhantes aos destes, porque as pessoas estão fartas de intoxicação, de populismos, das culpas serem sempre dos outros, de serem governadas por eternas vítimas, virgens e impolutas, sem erros de governação.

Na Europeias foram votar, em grande parte, os militantes, os que têm interesses a defender ou aqueles que, “pendurados” na situação, tudo têm a perder. A maioria das pessoas está distante da Europa, não se interessa por quem lhe paga as estradas que utiliza, nem quem lhe subsidia o grão de arroz e a carne que come. Pura e simplesmente as pessoas não querem saber, e mesmo que saibam, não estão para se maçar indo votar e exprimir minimamente alguma forma de reconhecimento. Esta situação é, por isso, diferente das Regionais onde os interesses são mais próximos e relativos a coisas e a pessoas mais concretas.

A candidata socialista, apesar da sua simpatia, voluntarismo e de ter a lição bem estudada, era uma “ilustre desconhecida”, uma cara nova que exigia às pessoas um ato de fé ou um cheque em branco, ao contrário do que sucedeu com a Cláudia Aguiar.

O que está em questão

nas próximas Regionais

O que está verdadeiramente em questão é o tipo de relação que existe entre o Governo Regional e o Governo da República. AJJ criou o estilo truculento, repescado por Albuquerque, fazendo exigências aos berros, sempre que os deputados Regionais podiam de algum modo fazer a diferença. Quando o G. República era do PPD, o GR, “batia a bolinha mais baixa”, ou mesmo que “piasse”, não tinha direito a nada. Pelo contrário foi Guterres que “limpou” a dívida da Região e o mal-amado Sócrates que deu, não 200, nem 300 mas 1.000 milhões de Euros na sequência do 20 de fevereiro, que passados 10 anos, ainda não se esgotaram, tendo dado inclusivamente para gastar à vontade, entre outras coisas, na cobertura com betão das muralhas centenárias das ribeiras. Boa, Jaiminho!

Costa não precisa da Madeira para nada. Como é de prever, conquistará um sólido resultado, talvez mesmo uma maioria absoluta. Em relação à Madeira, devido à autonomia da Região, só será obrigado a fazer o que está expresso na lei, e que é pouco. Tudo o mais, fará se “lhe apetecer”, se tiver boa vontade, se for amigo da Madeira. Albuquerque pode berrar à vontade. Há sempre aquela história de vinagre e das moscas. Se Costa quiser tratar a Madeira, como Albuquerque trata por cá as autarquias da oposição, poderá fazê-lo e as contas do que por cá se fizer, serão para juntar à do Centro de Inspeções, que teremos de pagar com juros mesmo que passados 20 anos.

Defesa dos interesses

das clientelas

Os interesses defendidos pelo PPD e por Albuquerque não são os dos Madeirenses, pois, se assim fosse, mudaria de atitude, seguiria uma via de diálogo, agregaria as diferentes oposições na defesa dos nossos reais interesses e na resolução dos nossos problemas sobejamente conhecidos. Os interesses que Albuquerque defende são os seus próprios e os dos seus amigos, dos grupos económicos que nasceram e crescem à sombra do regime e o suportam. Se houver um ferry todo o ano, com transporte de carga, acham que o Sousa ficará contente? Coitadinhos do Joe e do J. Gonçalves! O que interessa verdadeiramente a Albuquerque e ao PPD, é manter o “estado de guerra” inventando um inimigo externo com o objetivo de unir as hostes e o eleitorado em sua defesa, contra os traidores da Madeira, garantindo-lhe assim as maiorias necessárias a que se perpetue no poder e mantenha o feudo para si e para os seus amigos. Traidores eram também as denominações dadas pelos “salva pátrias”, por Hitler, por Maduro, por Bolsonaro e por Erdogam às pessoas que pensam de forma diferente deles e que propunham outras soluções para os seus países. Depois, em todos eles se viu o que realmente se pretendia.

Mentiras, desinformação

e retirada de contexto

Vejamos apenas, por exemplo, um dos nossos reais problemas, o das ligações aéreas: o GR, optou pela abertura da Madeira às companhias de aviação que operam entre a Madeira e o continente, por isso, a partir de 2008, terminaram todas e quaisquer obrigações de serviço público. Sem a proteção dessas obrigações ficamos sujeitos apenas à lei da oferta e da procura. Em 2015, Passos Coelho privatizou 100% da TAP. Três meses após a privatização, o novo Governo de António Costa ainda consegue alterar o modelo de venda para recuperar 50% do capital para o Estado, contudo, nas complicadas negociações o modelo de gestão resultou privado, situação que deveria obrigatoriamente ser aplaudida pelo PPD, feroz defensor das privatizações e da gestão privada. Perante esta situação, não pode, o G. República, exatamente por ser governo, ingerir na gestão (que é privada) porque se o fizer, arrisca-se a ficar responsável por tudo o que de mal ocorra na TAP. Na lógica neoliberal da TAP (e também do PPD), porque haverá a TAP de ganhar menos, quando pode ganhar mais? Não sei a razão do espanto do GR. Viva a privatização, arriba a lei da oferta e da procura, o povo é que paga. Porque será que Albuquerque não “mete uma cunha” ao seu amigo Frasquilho que também é do PPD e que é presidente da TAP? Durante 40 anos o GR, não quis, mesmo quando lhe foi proposto diretamente, fazer parte da SATA.

Quanto ao regime de subsidiação, o ministro Pedro Marques propôs ao executivo madeirense a regionalização do sistema de subsidiação. Eduardo Jesus aceitou os 25,5 milhões de euros anuais, mas não a regionalização do subsídio. O GR ficou de apresentar uma proposta com o que realmente pretendia, porém tal não aconteceu até agora, porque não quer nada, porque não há um efetivo interesse em resolver, mas antes, em manter a “guerrilha” institucional. Por outro lado, nenhum madeirense deixou de viajar por não ter subsídio, porque o G. da República pagou até agora todas as verbas que lhe foram apresentadas. Todavia, para o PPD, que liberalizou e privatizou, a culpa é do Costa.

Os nossos interesses são em tudo e cada vez mais, diferentes dos do PPD. É urgente a mudança, é necessário um GR de diálogo, cá dentro e lá por fora, que não se aproprie da autonomia que é de todos para proveito próprio e que, para além da Região, considere que nós também fazemos parte de Portugal. Numa família os problemas resolvem-se “a bem” com diálogo, como aliás se faz nos Açores. A mal, não há soluções.