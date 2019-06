Europeias 2014 e 2019

Mais fora do que em casa (leia-se Madeira) de há uns meses a esta parte, não podia, como sempre, deixar de estar atento ao que se ia passar nas eleições, onde tive, aproveito a oportunidade para o referir, a possibilidade de participar, votando por antecipação, numa situação sui generis, mas excelente para quem não pode estar no local, à data marcada.

Dito isto, não quero senão dar nota de factos, deixando para cada um a respetiva ilação e prospetiva.

Em 1º lugar, no todo nacional, só 31 em cada 100 pessoas é que votaram. Na Madeira, a relação foi um pouco diferente, situando-se nos 39 por centena, o que não deixa de ser de relevar, mas que não invalida que o tema da abstenção não tenha de ser pensado... apesar de saber que o assunto é matéria da consciência de cada um.

Em 2º lugar, importa perceber que, a nível nacional, o corpo de eleitores subiu mais de um milhão, tendo crescimento sido só de cerca de 31.000 votantes, realidade que foi diferente, para melhor, na Madeira, onde o universo eleitoral quase se manteve (mais 10 inscritos), mas o número de pessoas que foram votar aumentou em 12.053.

Em 3º lugar, houve menos votos brancos e nulos, quer no todo nacional (na ordem dos 12%) quer na Madeira (onde a redução é de cerca de 26 %), o que significa que quem colocou o seu voto na urna teve, desta feita, uma posição mais assertiva ...o que é um bom sinal.

Feito o enquadramento geral, vamos ao que mais me interessa e ao que consigo integrar nos caracteres disponibilizados: a Região, no âmbito da qual prestarei mais atenção aos fluxos e à sua dimensão, do que às questões percentuais que são mais falaciosas nestas circunstâncias.

Por outro lado e como, há 5 anos, PSD e CDS concorreram coligados, não há alternativa credível à análise conjunta e comparativa dos resultados destes partidos senão com a sua associação também agora.

Assim, percebe-se que, de 2014 para 2019, cresceu o Nº de votantes, no PSD e no CDS, em 17.882 pessoas. Apesar de, neste período, terem surgido, nesta área política, pelo menos mais 2 formações, tendo, só o Aliança e o Iniciativa Liberal, juntos, atraido 2.604 eleitores.

Quanto ao PS, que também subiu (5.944 votos), teve, porém, um crescimento que é 3 vezes inferior ao conjunto do PSD e do CDS, tendo tido ainda, este ano, menos 11.271 votos do que o PSD por si só.

Relativamente aos restantes partidos, quase se pode dizer que houve uma migração de votos do PCP para o BE, já que se os comunistas perdem mais de 1.200 votantes, os bloquistas arregimentaram mais 2.041, pelo que, entre os novos votantes e/ou os “fugitivos” do MPT / PDR (com a perca do efeito Marinho e Pinto), terá tido também a sua quota parte de penetração nestes eleitorados. Quanto ao PAN e para analisar só a situação dos que elegeram deputados ao PE, teve um crescimento de 766 votos, mas não chega a atingir metade dos eleitores que optaram, há 5 anos, pelo MPT.

De modo telegráfico, a nível nacional e contrariamente ao que parece ter-se vulgarizado, o PS perdeu votos relativamente a 2014 (16.830), tendo o PSD e o CDS, conjuntamente, crescido, com mais 19.398 eleitores, num contexto em que, repete-se, Aliança e I.L. atraem também eleitores (mais de 90.000). O grande vencedor é, porém, o BE (pelo efeito da campanha de afetos da sua candidata ?), que aumenta o seu Nº de votantes em 175.905 pessoas, por sinal e tal como na Região, resultantes da transferência maciça de votos do PCP, que perdeu 188.290. Quanto ao PAN, triplica o seu Nº de votantes, mas fica muito abaixo do que resultou da desagregação do MPT, o que não deixa de ser, como na Madeira, sinal a reter.