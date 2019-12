Ética e estética

Nesta última campanha eleitoral, notámos que havia um clima diferente das outras campanhas, mais crispado, de semblante fechado, depois do revés eleitoral das europeias e das regionais, propalado como uma grande vitória do PPD, mas, como diria a minha avó, “quem te viu e quem te vê”. Fazendo as contas, não passaram de vitória tangenciais, de quem tudo teve e que ainda tem na mão toda a Administração Pública, que abre e fecha a torneira dos euros, conforme se trate de amigos ou dos outros. Com “tudo na mão” era obrigatório fazer melhor. Já assistimos à decadência e queda doutros impérios maiores e mais poderosos. É feio de se ver. Desta vez usaram-se todos os truques, todas as fintas, passaram-se todas as rasteiras, fizeram-se todas as ameaças, cobraram-se todos os favores. Pese embora toda a propaganda, embora “ganhassem”, obtiveram o mesmo número de deputados que a oposição, tanto europeus como para a AR e por cá perderam a maioria dos deputados e só governam graças à absoluta sem-vergonhice e falta de ética dum partido que “engoliu” 44 anos de humilhações, desaforos e maus tratos, e que, em troca de “alguns patacos”, engoliu todos os sapos, desdisse o que sempre afirmara. Haja um mínimo de decoro, de lisura, Senhor Presidente do CDS.

Nesta campanha, em cada dia, os secretários desdobraram-se, um para cada lado, ao mesmo tempo, multiplicando as inaugurações-comícios, aproveitando todas as plateias, todos os microfones para insultar e denegrir os adversários: “ou eu, ou o fim do mundo”. Vem-me à memória a festa do pero, onde metro e meio acima, falou o presidente, após um pulo, metro e meio abaixo, falou o candidato. No dia da eleição, apareceram nas assembleias de voto, criaturas apparatchiks notáveis do PPD, sem que ninguém entendesse o que faziam ali na minha assembleia, na Nazaré, durante o tempo que lá estive, estiveram duas “figuras tutelares”, a fazer o quê?

Dia sim, dia não, houve bodo para as empresas, não importava se estas fossem ética e economicamente sustentáveis, se asseguravam necessidades permanentes de trabalho, com estagiários “à borla”, se cumpriam os rácios de contratos sem termo, se pagavam impostos, se eram ou não fregueses dos paraísos. Eram empresas, logo automaticamente virtuosas, tinham obrigatoriamente mérito, independentemente de pagarem ou não impostos ou assegurarem qualquer posto de trabalho. Casas do povo, clubes, todos tiveram o seu quinhão, desde que não fossem da oposição.

Findas as eleições, Albuquerque teve de “abrir os cordões à bolsa” para “pagar o dote da noiva”. Como não podia deixar desprotegido nenhum dos rapazes e raparigas, criou desnecessariamente duas secretarias regionais, mesmo que de faz-de-conta, para agasalhar a corte que acompanhou a noiva. De qualquer modo dá sempre jeito um farmacêutico para “governar” as pescas. Alguém lhe explique que a xara se captura com um palanque de fundo e não com uma rede. Abriu os cordões, mas quem será capaz de adivinhar quem é que “vai pagar o pato”? Afinal uma aspirina pode sempre dar para dividir por dois doentes. O Porto, com uma população semelhante à população da Madeira, tem uma vereação de 13 membros, apenas sete com pelouro atribuído. Compare-se o peso que a governança tem no bolso dos cidadãos lá e cá. Por aqui o peso da cabeça administrativa esmaga o corpo, sobretudo tendo em conta a forma como são produzidas as decisões.

Assisti, contra a opinião do meu gastroenterologista, à tomada de posse do novo Governo. Razão tinha ele, pois passada uma hora do início da sessão, eu já estava à beira do vómito; problema meu, que sou de estômago fraco. Albuquerque usou sempre o mesmo estilo “bully”: iniciava as suas respostas insultando e humilhando sistematicamente os adversários, o PC, por se ter aliado a Costa, Cafofo por ter sido traído por Costa, porque quem contava agora em Lisboa era o Carlos Pereira. A exceção foi CDS para o qual só houve lambuzos mútuos, cada partido teve direito ao seu quinhão de humilhação. Albuquerque foi bem coadjuvado pelo presidente do seu grupo parlamentar, que interrompia, cortando a palavra aos opositores, obrigando-os a parar e recomeçar, perturbando sistematicamente as intervenções com comentários, chacota e graçolas tontas. Penso que o presidente da ALR perdeu uma oportunidade soberana de fazer a diferença e explicar a Albuquerque e sus muchachos a diferença ente um parlamento e uma tasca, mas enfim, ele tem mesmo é de estar agradecido e ocupar o seu lugar quietinho, como a rainha de Inglaterra, deve ser por estar a ficar “apaixonado”. “Volta Tranquada...”.

Para além do vómito não consegui suportar o peso da vergonha alheia e tive de desligar.

Albuquerque está ressabiado com os resultados e com medo do futuro, pois as eleições deixaram de ser “favas contadas” e, desde o dia seguinte, com vista às autárquicas, tomou de imediato medidas drásticas, mas extremamente simples: bombardear sistematicamente a oposição onde quer ela esteja, nas câmaras, no parlamento. Votar contra os orçamentos é a norma, mesmo que este seja virtuoso e que as suas propostas tenham sido contempladas. Votam contra as receitas, mas mantêm os compromissos assumidos para assim a Câmara “fazer má figura”. Esta fica obrigada a fazer, mas sem dinheiro. Não lhes importa que tal medida prejudique as pessoas, que problemas não sejam resolvidos, que necessidades não sejam satisfeitas. A única coisa que lhes interessa é “entalar” a oposição, de qualquer forma. O CDS passou a alinhar pelo mesmo diapasão, apesar de 70% das suas propostas terem sido contempladas, é só ética e defesa dos munícipes! Assim como assim, “quem o seu traseiro aluga, não se senta quando quer”.

Albuquerque coloca-se acima da lei, Quem o diz é a CNE, o Tribunal de Contas, a Comissão Europeia, a Associação Nacional de Municípios. Quando é preciso, contorna-se ou torce-se a lei, como no SESARAM ou no Hospital. Infelizmente no SRS não havia ninguém competente para a direção clínica. Foi imprescindível “martelar” a lei para poderem ir fora recrutar um profissional que tinha anteriormente “batido com a porta”, devido justamente à mesma situação que agora vai encontrar (mudam-se os tempos...). Para a Administração, não há nada melhor do que um apparatchik que nunca criou uma empresa, sequer um posto de trabalho e inexiste fora do PPD e da Administração Pública. Não se entende a “dança generalizada” de lugares, inadequação por inadequação deviam manter os antigos administradores, que ao menos já iam começando a entender a linguagem. Aquela senhora destratada publicamente na televisão por incompetência, onde é que foi mesmo colocada? Ainda bem que não vivo na Rússia nem na Turquia.

Vejamos o que aconteceu na Feira de Natal. Não é por há seis anos fazer o que quer e lhe apetece, sem pedir licença ou “dar cavaco”, que o Governo passou a ter a tutela do recinto. Será que a usucapião já chegou à placa? Quer se goste, quer não se goste, quer concorde, quer não concorde, quer seja certo ou errado, a competência territorial sobre a placa central é da Câmara, não é do Governo. A Câmara se fizer asneira terá de prestar contas e terá consequências. O Governo, que não tem constitucionalmente tutela sobre a Câmara, nem lhe é hierarquicamente superior, não a pode “esmagar” quando lhe apetece. Abriu-se um grave precedente para utilização por ditadores de opereta. Não há qualquer razão objetiva para Albuquerque ter agido como agiu, para além do quero, posso e mando, com toda a arrogância e prepotência a subirem de nível. Parece que Albuquerque se esqueceu ou se calhar até gostou do episódio com Jardim, no Jardim de S. Luzia, só que o “bully” dessa altura se chamava Jardim. Na altura foi ao contrário, Albuquerque era a vítima, quem diria? Enfim, as crianças maltratadas, em adultos...Freud deve explicar com certeza, eu não consigo.

Acautelem-se, pois, o futuro terá cada vez mais episódios deste tipo: sem “um pingo” de ética ou de estética.

Espero que Marcelo “abra a pestana” e não se fique apenas pelas honrarias.