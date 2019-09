Estaremos em vias de extinção?

Tomando por certa a ideia de que o título é manifestamente exagerado, tomo igualmente por certo que a diminuição da população madeirense (e nacional) é um problema muito grave, cujas consequências já estamos a sofrer e, nas próximas décadas e segundo as previsões, agravar-se-ão progressivamente. Primeiro os números, depois a Política:

Nos últimos quatro anos entraram nas escolas madeirenses menos 6200 alunos, registando-se uma perda superior a 1500 alunos por ano. A descida este ano lectivo – mesmo com o regresso à Região de muitos luso-descendentes – é a maior dos últimos anos.

A Madeira tinha em 2010, grosso modo, 267 mil habitantes e tinha em 2018 (tendo descido todos os anos) 253 mil habitantes. Para além da diminuição, a Costa Norte da Madeira está cada vez mais despovoada. Só quem não viaja cá dentro não sente.

A nível nacional o cenário não é mais animador. Portugal chegou pela primeira vez à quinta posição na lista dos países mais envelhecidos do mundo segundo um estudo da Euromonitor International. O Japão lidera a lista, seguido de Itália, da Grécia, da Finlândia e de Portugal, por esta ordem.

Portugal (segundo o INE), perde população pelo 10º ano consecutivo. Pior: para além de sermos menos estamos em média mas velhos. A população com 65 anos ou mais representa em Portugal 22% do total, enquanto a população com idade até aos 15 anos não chega aos 14%.

O INE estima que nos próximos anos irão acentuar-se quer a redução da população, quer o envelhecimento demográfico. O cenário hoje traçado para Portugal é que poderá perder população até 2080, passando dos atuais 10,3 milhões para 7,9 milhões de residentes. Nesse ano o número de idosos passará dos atuais 2,2 milhões para 2,8 milhões, isto é, representarão mais de um terço da população prevista para esse ano.

Agora que se aproximam eleições regionais e nacionais, é bom que políticas sérias e consequentes sejam aplicadas. A persistência destes dois fenómenos (redução da população e envelhecimento demográfico) tem já hoje um efeito sobre a vida de todos nós: mais pressão sobre as contribuições para a Segurança Social, pensões mais baixas e menos população contribuinte.

Todos vamos sofrer mais ainda. E tomemos por certo que, com ou sem maiorias de esquerda ou de direita, este fenómeno não se vence numa legislatura ou em duas. Precisamos de uma geração para dar a volta a isto. Oxalá acordemos a tempo.