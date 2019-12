“Engordar o Governo” para o Natal

Na semana passada, usei essa expressão para comparar o ritmo crescente das nomeações, alterações estatutárias e o tendencial aumento de membros de conselhos de administração, a juntar o fim do limite para adjuntos de secretários.

Nesta época natalícia costuma-se usar a expressão “engordar o porquinho para a Festa”. Assim sendo, resta-nos a analogia, de observar a “engorda do Governo para a Festa”.

O Governo de Coligação PSD/CDS, fruto de uma “boda” de setembro de 2019 está a sair demasiado caro aos contribuintes.

Embora se possa admitir o crescimento de duas secretarias, por força de um entendimento de duas forças politicas, o mesmo já não se poderá ajuizar o aumento do número de membros dos conselhos de administração de empresas públicas, e das recentes “ordens” que permitem engordar o número de elementos por gabinete.

Uma boda, um festim de clientelas político-partidários, com impacte e prejuízo para o erário público.

O que se pode deduzir é que o PSD/CDS estão, neste momento, a criar uma grande central de emprego no governo. Por esta via, se observa que o dinheiro dos impostos, o nosso dinheiro, está a servir para financiar o aumento do despesismo da Região, e a sustentar uma “corte de nobres e de aristocratas” paga pelos esforçados dividendos de “plebeus”.

O casamento, a boda, está a sair caro aos contribuintes e às empresas.

No IA-SAÚDE para colocar uma ex-secretária PSD em lugar de destaque, o PSD e o CDS vão mudar os estatutos porque, aparentemente, a senhora não possui as habilitações/qualificações necessárias para desempenhar o cargo.

No setor empresarial, aumenta-se o número de vogais. No SESARAM e no IHM, prevêem-se mudar os estatutos para alargar a composição de três para cinco administradores.

A tudo isto, e com custos para a despesa pública, assiste-se à criação de novas direções regionais, entre as quais a direção regional da saúde....É a saúde a metro, em ação. Entretanto, a lista de espera aumenta.

O caso da direção clínica evidencia contornos de falta de preparação e de planeamento. Filomena Gonçalves, não assumiu o lugar, porque vem exclusivamente do privado e foram detetadas irregularidades contratuais. Para resolução da situação, abre-se (pasme-se) um concurso público, que afinal é privado e particular, aberto única e respetivamente para uma determinada pessoa.

A juntar à festa, e à engorda do Governo para o Natal, novas indicações já permitem aumentar o número de elementos por gabinete dos secretários (adjuntos e técnicos especialistas).

Tudo somado, acabou a época da poupança, da racionalização. Tolerado que está o PAEF (no papel), inicia-se uma nova era: a DPC – despesismo-psd- cds.

Resumindo e concluído o PSD e o CDS têm, em conjunto, de apresentar antes do Natal, um voto de louvor aos cidadãos contribuintes e às empresas regionais pelo facto de estarem a suportar, a todo o custo, as despesas desta nova “corte”.