Em português nos (des)entendemos

Na véspera de duas eleições, as Regionais e as Legislativas nacionais, antevê-se que o espaço que a política ocupará nos “media” venha a aumentar consideravelmente. Com isso, presume-se, ficará mais clara a forma como a generalidade dos políticos e de muitas personalidades com responsabilidades públicas, se expressam mal, utilizando de forma errada a língua portuguesa.

Estarei frontalmente contra quem pense que este é um pormenor de somenos importância.

Errar, por lapso, distração ou desconhecimento é normal. Aliás, este texto não está a salvo disso mesmo. Daí a que seja ultrapassado o mínimo que se exige a quem ocupa o espaço público é um outro patamar, que revela até uma certa desresponsabilização dos próprios cidadãos face a quem nos governa. Não defendo com isto que a política deva ser um espaço reservado apenas aos mais letrados, pois não é disso que se trata.

A língua não existe apenas nos dicionários e em abstrato. Ela é utilizada e moldada pela prática que lhe é dada e o exemplo dos diferentes discursos (político, jornalístico, cultural) gera um impacto em todos nós.

Estou certo de que uma grande maioria dos portugueses utiliza de forma muito superficial e muitas vezes errada a nossa língua, apesar dos níveis de alfabetização e escolaridade terem subido e muito nas últimas décadas. Cabe por isso a quem ocupa o espaço público um acrescida responsabilidade nesta matéria; por outras palavras, o exemplo vem de cima.

Toda a nossa cultura identitária, no fundo aquilo que nos distingue de outros povos, começa na língua enquanto expressão de um pensamento. E como diz o ditado, o que começa torto...

[email protected]