Educação e Saúde

Há duas áreas, de qualquer governo, que estão mais próximas de um estudante universitário. Assim, além da educação, a saúde compõe esse par. A conjugação da educação, da tecnologia e da ciência, sob a tutela de uma única secretaria, combinou três áreas que se relacionam e que seguem o modelo de organização da República, com a distinção normal do Ensino Superior, não aplicável na realidade regional. É um ponto positivo para o início da governação, visto que a orgânica é o fundamento para a execução de um plano. No campo da saúde, que preocupa qualquer cidadão que acredita num sistema forte e universal, registou-se o avanço proporcionado com a perspectiva do co-financiamento de 50% do novo hospital, através da articulação entre os governos regional e central. Certo é que será apenas uma parte de um longo projecto para o sistema regional, que ainda carece de soluções para o quotidiano com um caráter mais célere, em concordância com a premência que a saúde do cidadão exige. Trata-se de uma área central na governação, que se quer forte, também, nos recursos humanos. Tanto na educação como na saúde, os profissionais devem compor o conjunto de prioridades, passando pela atracção de bons profissionais, em número adequado, e pela valorização dos actuais.

Saudações Académicas,

Carlos Abreu

Presidente da Direcção da Académica da Madeira