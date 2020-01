E se em vez de pensarmos o ano novo, pensássemos a década?

Gostaria de falar-vos do futuro. Não gosto de estar sempre a olhar para o retrovisor, nem sequer costumo olhar para os carros que vão na faixa do lado, preferindo antes olhar para a estrada que tenho na frente e seguir o meu caminho, que é sempre o melhor caminho, porque foi o caminho que escolhi, de acordo com a minha visão e as minhas convicções.

Politicamente o ponto de partida que temos é o de uma maioria social que quer a mudança, faltando a conquista de uma maioria política que provoque as transformações desejadas e necessárias. E é aqui que trabalharemos com toda a determinação. O PS-M tem como missão fazer com que o sonho dos madeirenses e porto-santenses seja uma realidade e eu estou totalmente empenhado numa causa: mudar a Madeira. E nunca foi tão importante participar neste projeto de mudança, para acabar com um fatalismo que atrofia toda uma Região. Precisamos, enquanto povo, de acreditar e de ter esperança, acabar com inevitabilidades e abrir possibilidades.

Esta alternativa que preconizo para a Região, introduz também outra forma de estar na vida política, com uma liderança que se afirme pelas ideias e pela estratégia, pelo envolvimento e mobilização das pessoas, e não por uma liderança que necessite de gritar e insultar todos os que discordam. E é o que vemos com a atual governação da Região, e na minha perspectiva a política não pode servir para denegrir ou desmerecer alguém, mas sim para apresentar um modelo de governação, defendendo-o em oposição a outros, mas sempre respeitando os pensamentos e posicionamentos diferentes.

Uma das características mais importantes de quem está na política é a gestão emocional, que faz com que se saiba aceitar as derrotas ou celebrar as vitórias. Na política não podem haver “estados de alma”, nem se pode andar ao sabor do vento. Mas é intencional todo o excesso de ruído e o “dramatismo” introduzido na narrativa de quem está neste momento no poder, que impossibilita deliberadamente o debate e a discussão de projectos políticos, para assim provocar o desinteresse pela participação dos cidadãos, desviando-se também a atenção dos problemas que não conseguem resolver.

O sucesso da alternativa liderada pelo PS-M e a sua transformação em poder, faz-se pela construção de um projecto político que congrega vontades e gera soluções. E são enormes os desafios, mas também as oportunidades que a Região tem pela frente, nesta década que agora se inicia. É por isso que aqui deixo 10 temas que vão marcar a governação nos próximos 10 anos, que implicam estratégia e a capacidade de alocar os recursos que promovam reformas estruturais, que permitam que possamos dar o grande salto de desenvolvimento:

1. Desigualdades: reduzir as desigualdades para que qualquer pessoa, independentemente da sua origem, tenha as condições de realizar as suas ambições. Refiro-me às desigualdades de rendimento, de género, de identidade e orientação sexual, de deficiência, de território de origem, de opções de vida, e as provocadas pela pobreza e exclusão social;

2. Demografia: o desafio demográfico não se limita ao objetivo de inverter a queda da natalidade, mas implica que estejamos preparados para lidar com as consequências do envelhecimento da populção, principalmente nos desafios que se colocam aos sistemas de proteção social;

3. Saúde: fazer do nosso Sistema Regional de Saúde um exemplo europeu, garantindo o acesso livre e público aos cuidados de saúde, recuperando a confiança dos utentes e a motivação dos profissionais;

4. Educação: apostar prioritariamente na educação, qualificar com excelência os nossos jovens, investir no conhecimento, na ciência, na cultura e na criatividade, impulsionando desta forma o desenvolvimento da Região, numa visão agregadora da educação que alia emprego, inclusão e desenvolvimento social;

5. Economia: diversificar a economia e acelerar o desenvolvimento e a criação de emprego, em novos sectores como os da economia do mar. Reforçar o investimento no turismo com a requalificação do destino, um maior investimento na promoção e em mais rotas aéreas. Revitalizar a agricultura, com uma aposta no modo de produção biológico, na pecuária extensiva e na rentabilização da atividade florestal;

6. Ambiente e energia: as alterações climáticas têm cada vez mais impacto no nosso dia a dia, pelo que importa um combate determinado que garanta a segurança das pessoas, a protecção da biodiversidade, a conservação da floresta, a promoção de uma economia circular, novas políticas da gestão das águas e dos resíduos, além da descarbonização da economia e da redução da dependência energética;

7. Coesão territorial: urge promover um desenvolvimento regional mais equilibrado e sustentável, de modo a inverter o despovoamento dos concelhos do norte e dos concelhos mais rurais, com medidas concretas para a ilha do Porto Santo, garantindo que todos os madeirenses e porto-santenses têm as mesmas oportunidades em termos de acesso a serviços públicos, habitação e emprego, independentemente do local onde vivam;

8. Sociedade digital e inovação: a transição digital tem obrigatoriamente de ser uma prioridade, tendo em conta a digitalização e o uso das tecnologias por parte dos cidadãos e das empresas, bem como dos serviços públicos;

9. Transparência e combate à corrupção: temos de criar todas as condições com vista a uma maior aproximação dos cidadãos à vida pública, na salvaguarda do interesse público e da transparência da atividade governativa, na gestão dos dinheiros públicos e na ação dos titulares de cargos públicos, criando medidas de combate à corrupção e de maior transparência;

10. Cidadania: precisamos que a sociedade civil madeirense seja resgatada do sequestro levado a cabo pelo Governo Regional, que seja forte e mobilizadora de grandes causas, acabando-se com a permanente submissão, chantagem e medo, que aniquilam a sua liberdade e a sua essência.

É isto que nos move, e desejo que no ano que agora entramos não nos falte saúde, porque temos capacidade de sonhar e vontade de realizar. Um bom ano, com os olhos postos na década.