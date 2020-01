E agora, um artigo completamente diferente...

Com pedido de permissão aos meus leitores mais assíduos, pretendo utilizar este espaço, excepcionalmente este mês, para vos falar de dois filmes, cujo visionamento vos recomendo vivamente. Pode parecer estranho que, sendo eu, um homem de pouca fé vos venha falar do último filme do realizador brasileiro, Fernando Meirelles. “Dois Papas”, disponível na plataforma Netflix, é, em minha opinião, um filme surpreendente que coloca ao nível de qualquer humano os dois últimos sumos pontífices, com as suas dúvidas e dificuldades, fraquezas e tentações, abordando, ainda que de forma tímida, o tema da pedofilia e corrupção no Vaticano. Com interpretações soberbas de Anthony Hopkins (Bento XVI) e Jonathan Pryce (Francisco) esta é uma película de excelência que crentes e não-crentes, certamente apreciarão. Outro dos filmes que recomendaria aos leitores, é também uma metragem brasileira, da produtora Porta dos Fundos, exibida, igualmente, na plataforma Netflix: “A primeira tentação de Cristo”. Esta comédia, que tanta polémica tem causado no Brasil com a extrema-direita radical a querer ‘crucificar’ os responsáveis por esta sátira, nomeadamente os humoristas Gregório Duvivier e Fábio Porchat, que têm os papéis principais nesta comédia. Uma série imperdível e que, em minha opinião, não ofende os crentes. Como as caricaturas de Maomé não me parece que ofendam os muçulmanos. Em tempo de ano novo, vale a pena descontrair e aproveitar para assistir a estas duas, e algumas outras, propostas de cinema. Porque, em 2020, vamos precisar do bom humor e do humanismo que estes dois filmes proporcionam, tais são os desafios e a tormentas que parece que teremos que enfrentar.