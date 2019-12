E agora Mário Pereira?

Li atentamente a tua auto carta. Sem grande espanto, diga-se, mais uma vez utilizaste a tua indiscutível inteligência em benefício próprio. Até começas por dizer inequivocamente que não te sentes incomodado com a coligação! Não seria de esperar outra coisa!

Fiel à tua imagem de marca, percorres um caminho «nim», justificando a cambalhota ideológica que protagonizaste, fazendo as leituras que te interessam e esquecendo outras e ainda pré-justificando o futuro, que venha a ser positivo ou negativo, deverá sempre contar contigo. Para quem gosta tanto de aviões e de aviação diria que és um verdadeiro...planador! Os abutres são um belo exemplo de como planar pois é o que fazem, aguardando a desgraça «cá em baixo» para atacarem.

Questionas despudoradamente se o teu partido podia ter seguido outro caminho e afirmas que sim, podia. Naturalmente que sim. Admira-me, porém, que tenhas depois omitido o teu próprio plano que partia da premissa de uma realidade diferente... porque fiquei curioso como explicarias depois a cambalhota no plano inicial e como te deste à coragem de «eliminar» um dos teus peões do plano inicial para, a toda a força, trepares na cadeia de poder, sempre e como é teu apanágio, sem «dar muito a cara»; também fiquei curioso em entender como uma Colega mais velha que tu e mais qualificada se presta a tanta «troca e baldroca» para assumir um lugar que, penso não precisa, mas que parece muito bem «empurrada». É apenas mais um peão do teu xadrez onde és o omnipotente rei.

Quando superiormente referes a mudança de opinião do PSD apressas-te a referir a «oposição bem feita protagonizada pelo CDS», isto é CDS e tu um só! Convém salientar que todos os que votaram PSD, eu incluído, não votaram no programa do CDS mas sim no do PSD e, por mais que queiras atirar poeira aos olhos, os programas são manifestamente diferentes. E aqui cabe referir que todos os eleitores do PSD se deverão sentir iludidos pela tão desmesurada ânsia de poder que o levou a capitular cobardemente numa área tão importante como a Saúde e que deveria ser para ele, PSD, a «menina dos seus olhos», tamanha a carga histórica que ostenta nesta área, inclusive a nível Nacional e até Europeu. É realmente verdade que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade e as injecções maléficas e despudoradas à volta da Saúde nos últimos 4 anos foram tantas que nem sequer se pensa no estado do SNS esse sim uma verdadeira tragédia, a passos largos para o desmoronamento. Na Região o que tem havido é um esforço enorme de, fazendo das tripas coração, manter níveis elevados de prestação de serviço, contra todas as contrariedades e vicissitudes negativas. Mas, isso ninguém viu nem quer ver. Fica claríssimo e indubitável que, tanto no PSD como no CDS, o carro preto e o chofer pesou mais alto!

Ao exaltares a tua coerência(! ?) pergunto-me espantado se se é coerente apaparicares agora aqueles que durante 4 anos criticaste e aviltaste, muitas vezes com epítetos muito pouco nobres para se proferirem na Casa da Democracia da Madeira - ALR!

Reconheço, porém, que, neste caso, quem deve corar de vergonha por se vender ao desbarato não és só tu, por um lado, mas também os do «outro» lado!

De livro, cereja no topo do bolo, a tua leitura sobre a descida percentual sucessiva dos teus agora parceiros. E aí que te felicito por teres ouvido ao vivo essa verdadeira lenda que foi e é Stephen Hawking (nunca tive esse prazer, sinceramente...): foi pena que ele tivesse ido pelo 0-1 e 1-2! Deveria era ter falado no 3-7! Não sei se me terei feito entender, mas parecia-me mais lógico comentares a descida de 7 até 3 embora, por outro lado, reconheça que a tenaz luta pela manutenção do chofer e do carro preto faça com que 3 valham mais que 21! O que torna a Matemática verdadeiramente terrorista (já há quem a acuse de racista...); aqui sim! O que diria o teu amigo Stephen Hawking?

Mas é na Saúde que realmente planas muito bem. Com características únicas: sempre uma eminência parda, verdadeiro lobo em pele de cordeiro. É assim mesmo; sem dar a cara. Tens os peões para o fazerem a teu bel-prazer!

Não falas da guerrinha que criaste e alimentaste com a Neurocirurgia, que te fez escrever uma carta à Ordem dos Médicos (que escreveste, mas afinal não escreveste, mas que afinal o Jornal da Madeira já publicou algumas vezes...); não falas que essa carta levou a uma visita da Ordem ao teu Serviço (que devias defender) e que com isso ele perdeu a idoneidade; que, por contágio vieram outras visitas da Ordem e outros Serviços perderam parte ou a totalidade da idoneidade; não falas que criaste e alimentaste uma greve (original, diga-se...) inter-pares e, em simultâneo meteste férias para longe do que fabricaste; quiseste chumbar um Interno à tua responsabilidade, mas que em boa hora se reverteu esse chumbo teu e o rapaz foi só e apenas o melhor entre 7 num Exame Nacional(!!!).

Mudares o paradigma da gestão clínica focando a atenção dos clínicos na ciência...só se for o teu caso e/ou de quem andou lá fora uns anos e volta agora; chamas de certo modo tolos aos 700 Médicos do SESARAM porque, se não estivessem eles virados à Ciência e actualizados pobres dos nossos doentes. O mesmo na autocrítica clínica: naturalmente que não está tudo bem e não nadamos num mar de rosas. Agora o que é importante é que respondemos a todas as chamadas, no momento e na hora, com a melhor resposta! Vê os incêndios; vê o acidente do autocarro; vê a redução das listas de espera que tanto te magoam o sapato: só no teu Serviço temos feito 4 artroplastias da anca/joelho por semana o que dá 208/ano! Este ano estamos a fazer 6/semana: dá 312! E vens tu com os teus 5.76% dos votos resolver?

E, já agora, nunca te ouvi uma palavra sobre o louvor do Governo Alemão ao SESARAM por ocasião do nefasto acidente do autocarro; nem sobre as palavras elogiosas do Embaixador Alemão em Lisboa, do Primeiro-Ministro e do Presidente da República...já sei estavas de férias como aquando a greve que organizaste há anos atrás.

Acerca de assimetrias injustificáveis presumo que antecipes as situações que vão acontecer de menos graduados virem a chefiar mais graduados, assim tipo Capitão mandar no General! E realmente sim, são completamente injustificáveis moralmente, cientificamente, legalmente. De facto, contraria todas as tuas teses e daí que espere a tua contundente crítica (se não estiveres a planar - também há quem diga pairar...). A meritocracia tem de prevalecer, concordo mas, meritocracia é manter-se actualizado, manter-se dedicado, subir paulatinamente na carreira fazendo os sucessivos exames(nacionais, públicos e com Júris de reconhecida capacidade técnica e científica) até chegar ao topo de carreira; meritocracia não é assalto despudorado ao poder!

Porque assimetrias que eu conheça...há-as realmente: uns são mulheres, outros homens; uns são morenos, outros louros; uns com bigode, uns com barba...uns são altos outros baixos; uns são gordos outros magros...são realmente assimetrias mas são justificáveis, não?

No entanto não me esqueço, nem nunca esquecerei, nem os teus colegas mais velhos que encarniçadamente desvalorizas e odeias, o seguinte: tu e os teus peões escreveram e publicaram num órgão de comunicação social (vulgarmente conhecido como o teu órgão de cs...) que eu e os teus colegas mais velhos eram «venais, subservientes, desactualizados e mentes tacanhas». Há coisas que nunca se esquece!

Quase, quase a acabar, acho piada dizeres que isto pode correr mal e, se assim acontecer (e eu, por acaso acho que vai e muito...) indicará que outros tipos de mudança terão de acontecer e, aí, lá estarás tu para a tua opinião e participação empenhada acrescentando ainda, narcisisticamente parece-me, onde entendas necessária ou desejada! Lindo! Verdadeiramente nobre! Reservas já o teu lugar para o que der e vier; é assim mesmo! Planando, pairando...

Não sei se farás parte da História e francamente borrifo-me nisso, mas penso que se isso acontecer, será do lado negro!