Duques e cenas tristes...

Nesta recta final de 2019, alguns duques vieram ao palco fazer umas cenas tristes. Situações que, deveras, mostram o que são e o que valem.

Há alguns anos atrás, quando a Câmara Municipal do Funchal tentou limitar a circulação de veículos pesados de mercadorias pela baixa da cidade, o Governo Regional regionalizou algumas artérias (passe a redundância), acabando, assim, com a “intenção” que prejudicaria alguns amigos... A solução do “quero, posso e mando”!

Com o andar dos tempos, julgava eu que estes tiques de prepotência e autoritarismo bruto tinham acabado. Afinal, alguns que se julgam senhorios ainda têm, no seu âmago, resquícios desses tempos.

Desta vez, foi o “brilharete” de regionalizar, até ao final de Janeiro, os rendimentos que a Praça Central traz. Esperteza saloia que o povo vai anotando. Veja-se as cartas do leitor. Em Fevereiro, voltará a regionalizar pelo Carnaval, em Março, pela Festa da Flor...

No Parlamento Regional, um deputado do maior partido que suporta o governo acusou a AT de roubo (Vide DN 28/112019). Até ao momento não conheço nenhuma reacção. No entanto, acho grave uma afirmação deste teor, produzida num órgão do Estado a respeito doutro órgão. Normalmente, estas situações seriam dirimidas em sede própria, os Tribunais. Nunca desta forma e, pior, no órgão máximo da região. A não ser que, ainda sobrevivam alguns indivíduos da “casa dos loucos” que eu julgava terem acabado.

A prosseguir estes caminhos, qualquer dia haverá um ringue em frente à Assembleia Legislativa Regional. É o regresso à barbárie política. Foram os Horácios contra os Curiácios, em Roma, David contra Golias, em Israel, etc., etc.

Quando, na Calheta, a actividade piscatória tinha um peso significativo, havia um comentário que justificava algum insucesso: “Quem tem aparelhos do c-, apanha peixes de m-----”.

Nestes casos, quem escolheu políticos maus, vai ter políticas medíocres!

Bem sei que desvanecidos com o poder que lhes iam fugindo por um triz, a inebriação do fracasso ultrapassado pode trazer cegueira. Por isso, ando a fazer orações ao nosso Menino Jesus e que transcrevi na carta ao Pai Natal.

“Meu querido Menino Jesus/Pai Natal, deparai-nos bom senso a todos, mas sobretudo aos que nos governam. Bem sei que este é o período mais propício a alucinações face ao consumo de poncha e outros produtos similares. Faz com que todos eles, após a ressaca, recuperem rapidamente e cumpram, com lealdade, as funções que lhes foram atribuídas. E não as que se lhes dá na real gana. É que o mandato ainda agora começou!

E a todos os madeirenses, em geral, deparai-nos um feliz Natal e um próspero Ano Novo!”