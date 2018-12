“Dubaízar”

Tenho noção de que o tema é recorrente mas como a preocupação também o é sinto-me legitimado a voltar a referi-lo.

A semana passada fiz algo que há muito não tinha oportunidade: - tirei a tarde e fui passear ao Funchal, com a minha família. No porto, estavam atracados 3 barcos, logo o movimento na cidade era grande.

Parámos o carro na praça do Mar para início de caminhada e logo aí começou o incómodo, que não mais me largou, sobretudo pela surpresa de ver tanta ilegalidade aos olhos de todos sem que, aparentemente, ninguém veja nada.

Ele são esplanadas esticadas pela via pública sem qualquer critério; lojas supostamente de artesanato que de trabalho de artesãos nada têm; vendedores ambulantes em cima de tudo o que é muro ou espaço disponível.

Ninguém passa facturas, paga rendas ou taxas ou se preocupa em cumprir com os milhentos regulamentos a que os burros que querem fazer as coisas como deve ser são obrigados.

Claro que as pérolas são os vendedores da nossa típica arte africana, que em conjunto com os angariadores de clientes para os safaris não menos típicos destas bandas e os índios originários dos nossos picos, que encantam os turistas com as nossas igualmente típicas canções incas, dão um colorido absolutamente único à nossa capital...

O limite de caracteres impede-me de referir aqueles cucurutos de vidro que colocaram sobre a Marina, a estupidez que é ter os passeios largos no lado exactamente contrário ao de onde se encontra o comércio e a restauração que paga impostos ou o circo plantado à beira cais, entre outras aberrações do género.

Percebo no entanto, finalmente, aqueles que querem noutras zonas da mesma cidade construir Dubais. Ficção por ficção, às tantas faz mesmo é mais sentido deixarmos de ser o que somos, porque aparentemente não gostamos muito disso. Seguramente, não queremos isso!

Uma pena, diria eu, tendo a natureza sido tão generosa e sendo a nossa história e tradições tão rica... Boas Festas!