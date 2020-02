Dez anos após a tragédia do 20 de Fevereiro não aprendemos muito

Passados dez anos da aluvião de 20 de fevereiro é incrível e vergonhoso que se encontrem famílias ainda a aguardar a ajuda devida pelos danos sofridos ou que ainda se mantenham as guardas provisórias nas margens da ribeira de João Gomes até ao centro da cidade. Esta é a via principal de acesso para quem vem do aeroporto - a porta de entrada no Funchal para quem nos visita e encontra-se há dez anos assim.

Enquanto isso foram esbanjados muitos milhões em obras sem utilidade: na construção do cais 8, na cobertura de betão sobre as muralhas centenárias nas ribeira de São João e Santa Luzia. Foram desviadas verbas da Lei de Meios para reparações na marina do Lugar de Baixo, que depois foi abandonada, fez-se um túnel falso no acesso à via rápida junto da ribeira João Gomes, que melhor seria investir num coberto vegetal resiliente aos fogos e capaz de suster o deslizamento de pedras sobre a estrada.

Construíram-se barreiras artificiais em betão para conter os detritos transportados pelas águas (vulgo pentes), enquanto o Governo Regional continua a fechar os olhos à extração de inertes dos leitos das ribeiras que servem de proteção natural. Retira-se pedra que é uma barreira natural e devolve-se uma parte às ribeiras transformada em betão - quem ganha com essa troca não é a segurança das pessoas.

O Governo sublinha a melhor capacidade de resposta da proteção civil regional, mas mantêm-se vários factores de risco que já deveriam ter sido atacados: continua a haver pedreiras a laborar nos leitos das ribeiras, o coberto vegetal nas encostas sobranceiras ao Funchal continua entregue à sua sorte, sem uma intervenção sistemática de controlo das plantas exóticas (acácias, eucaliptos, etc) e repovoamento com plantas endógenas mais resistentes aos fogos e mais eficazes a prevenir os deslizamentos de terras.

Foram deslocadas bombas de combustíveis sobre os leitos das ribeiras, mas uma nova foi autorizada nos Viveiros em local de risco e mantém-se um grande tanque de gás junto ao Anadia. O Governo Regional ao longo destes dez anos tem mostrado pouca consideração pela segurança das pessoas, teve outras prioridades.