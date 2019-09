Depois de duas vitórias, só falta a terceira

Ao fim de 43 anos, os Madeirenses e Porto-Santenses voltaram a confiar no PSD/Madeira, naquela que foi a nossa segunda vitória, num ano que tem sido de grande exigência e complexidade para o nosso Partido.

Ganhámos as Eleições graças a uma população que, mais uma vez – e ao contrário do que muitos tentam, agora, branquear – deixou claro que não queria a esquerda no poder. Se quisesse, o partido socialista teria sido o mais votado. E não, não foi.

Não há realidades paralelas. Chega de truques de ilusionismo.

Em democracia, há quem ganhe eleições e há quem perca eleições. E nós, PSD/Madeira, ganhámos. Perdemos a maioria, mas vencemos mais este sufrágio e não há demagogia que contrarie aquilo que são os factos.

Vencemos contra tudo e contra todos, em nome de um projeto que dura há mais de quarenta anos e que continuará a vingar, enquanto o nosso povo quiser.

Pedimos aos Madeirenses e Porto-Santenses a capacidade de continuarmos a governar os destinos desta terra e foi essa a capacidade que nos deram. E é nisso que estamos a trabalhar, junto da terceira força política mais votada na Região, colocando em primeiro lugar e tal como desde a primeira hora, o bem comum, a estabilidade e o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo.

Unidos e mobilizados, fizemos jogo limpo e nunca enganámos o nosso eleitorado, ao contrário de outros que, a qualquer preço, procuram, agora e mesmo que derrotados, ainda alcançar o poder.

Não deixa de ser caricato que queiram, mais uma vez, aplicar à Região as fórmulas de Lisboa, querendo governar mesmo sem terem ganho.

Não deixa de ter alguma graça assistir a esta manta de retalhos a que se propõem os socialistas, apenas e só para saciarem a sua sede de poder.

Que se lixe a vontade dos Madeirenses e Porto-Santenses claramente expressa através do voto, o que interessa é juntar esforços para deitar abaixo o PSD/Madeira da governação!

Mas será isto o que as pessoas querem?! Será que é isto que interessa, neste momento? Será este o caminho que os Madeirenses e Porto-Santenses merecem e desejam?

Não, não é. Em política não vale tudo. Não pode valer tudo.

Os Madeirenses e Porto-Santenses merecem mais do que isto. Querem soluções para os seus problemas. Estabilidade. Desenvolvimento. Paz social. Trabalho. Qualidade de vida. Futuro.

E é nisso que estamos a trabalhar. Com serenidade e convicção, chegaremos lá. E, claro, com o apoio da nossa população e dos nossos Militantes, dos quais, mais do que nunca, precisamos.

Se há momento em que temos de estar ainda mais unidos e mobilizados, é agora. Não apenas para cumprirmos o que prometemos e para assumirmos as nossas responsabilidades, mas, também, para vencermos as Eleições Legislativas de 6 de outubro. Uma vitória que nos garanta, na República, uma voz ativa e reforçada.

Mais uma batalha em que temos de estar concentrados, até para garantirmos que “o 3 em 1” de António Costa se realize..., a nosso favor.

O tal “3 em 1” que Costa e o seu candidato local prometeram, subestimando não apenas os seus adversários políticos mas, também, toda uma população que foi, é e será sempre soberana nas suas escolhas.

O “3 em 1” que o Sr. Primeiro-Ministro e Secretário-geral do PS esperava conseguir numa Região com a qual nunca cumpriu nenhuma das suas promessas. Com um povo que traiu e que relegou para segundo plano. Um povo que foi apenas lembrado nas vésperas destas Eleições Regionais.

Insisto, em política não vale tudo. Não pode valer tudo.

E é também isso que temos de provar, nas próximas Eleições: que o nosso povo pode continuar a contar connosco, sempre. Que tanto aqui como na República, tudo faremos para fazer valer os nossos direitos, para reforçar as nossas reivindicações e para afirmar a nossa Autonomia.

Fomos mais fortes a 22 de setembro.

Sejamos, agora, maiores.