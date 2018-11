De regresso ao totalitarismo

A democracia no Mundo está a ser paulatinamente aniquilada, paradoxalmente, pelo próprio voto popular. Embora considerado por muitos idealistas e pensadores o sistema menos mau em política, a democracia, tal como a conhecemos corre para o colapso e isto deve-se, sem sombra de dúvida, aos políticos incompetentes, mal formados e interesseiros. Repare-se em Donald Trump nos E.U.A, em Tayyip Erdogan na Turquia, em Marine Le Pen na França, em Nicolás Maduro na Venezuela ou mais recentemente em Bolsonero no Brasil. Todos eles manifestaram publicamente o seu sentido anti-democráticos mas o povo vota neles. Porquê?

Pelas declarações xenófobas de Donald Tramp aquando da campanha para a presidência dos Estados Unidos, nem ele próprio acreditava que ganharia as eleições. Erdogan promete uma nova era para a Turquia no entanto a guerra e a matança de inocentes é uma constante. Nicolás Maduro prometeu uma mudança radical na Venezuela e o povo sem conhecer verdadeiramente o que iria ele mudar votou nele e agora está envolvido na miséria. Marine Le Pen afirma que quer levar a França para um sistema de extrema direita e quase ganhava as eleições. Jair Bolsonero, um ilustre desconhecido nos altos corredores da política brasileira, entrou na corrida ao Governo brasileiro e extremou os seus discursos porque pensou que poucos lhe dariam crédito, no entanto o povo, ávido de mudança, entregou-lhe cegamente a presidência do Brasil. Chega-se ao cúmulo da Amnistia Internacional retirar o prémio Nobel da Paz a Aung Sam Suu Kyi, atribuido em 1991, por não cumprir as promessas feitas enquanto líder do Governo civil de Myanmar.

Mas o que é que estes déspotastêm em comum? Todos eles, embora não o digam abertamente são contra o regime democrático tal como o conhecemos. Agora, o que leva as populações a votar neles arriscando as liberdades e garantias do sistema democrático? Penso que já todos nós percebemos! Estão fartos de libertinagem, de corruptos, de falsas promessas e incompetência. Diria que preferem arriscar na ditadura esperançados que um novo sistema político reprima os libertinos, prenda todos os corruptos, castigue as falsas promessas e ponha atrás das grades todos os ladrões, assassinos e pedófilos. Escusado será alertar que não conseguirão tal desiderato e cimentarão, com a sua escolha, o regresso do fascismo e das ditaduras que suprirão as atuais liberdades e garantias que os povos a muito custo conquistaram. Reconheço que, a bem de todos, será necessário uma certa repressão para a libertinagem mas não é elegendo ditadores que o Mundo há-de melhorar. Não é elegendo governos xenófobos, racistas ou totalitários que desprezam os desfavorecidos da sociedade e defendem que apenas os ricos são úteis porque são detentores das fortunas mundiais. Não é apostando no totalitarismo que vamos almejar um Mundo melhor.

O Mundo será melhor quando, em qualquer regime, soubermos, enquanto cidadãos, onde acabam os nossos direitos e começam os nossos deveres, quando aprendermos que a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros, quando dentro do respeito e do civismo soubermos participar ativamente na sociedade reivindicando melhor saúde, melhor ensino, carga fiscal mais justa que despenalize os cidadãos e as pequenas e médias empresas incentivando a criação mais postos de trabalho. Em suma, mais igualdade social. Quase todo o Mundo já viveu sistemas ditatoriais e a história não nos deixa esquecer as guerras infindáveis, a fome, a tortura e segregação de classes. Com uma frase apenas, William Hocking alertava para a estupidez dos homens “as únicas desgraças completas são aquelas com as quais nada aprendemos” dir-me-ão mas está comprovado que a democracia está longe de ser um sistema político perfeito! Eu direi, sim mas é incontestavelmente melhor entre os seus pares.

A eurodeputada madeirense, Liliana Rodrigues, a propósito do Orçamento da UE para 2019, alertava numa entrevista à RTP-M, para o desinteresse dos cidadãos num organismo que nos é particularmente caro uma vez que é desse orçamento que vem boa parte das verbas para os países da UE e sobretudo para as RUP, das quais a nossa região muito depende. No fundo é a incompetência dos políticos que o povo elege que está a obrigar os cidadãos ao distanciarem-se do sistema democrático e a caminhar perigosamente para sistemas totalitários.