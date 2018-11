Da Educação

A Educação, à semelhança da Saúde, é um tema que interessa a todos. Por isso toda a gente tem opinião. Uns mais informados, outros menos informados.

Aqui fica a minha opinião.

Desde sempre, houve atitudes e modos de actuar diferentes em relação à educação. Se atendermos à etimologia da palavra, “educação” vem de “educar” que, por sua vez, deriva do latim “educare” (prevérbio e- com o verbo “ducare”, ducere”). Ora o prevérbio significa “fora”, “exterior” e “ducere” significa “guiar”, “instruir”, “conduzir”. Logo “educação” significa guiar ou conduzir para fora. Podemos interpretar esse “para fora” como para fora de si próprio ou para o mundo exterior. Fazer o educando passar do potencial ao acto. Do virtual à realidade.

Se utilizarmos outra palavra que, habitualmente, se relaciona, “instruir”, e procurarmos o seu étimo, verificamos que “intruir” deriva do verbo latino “instruere”, verbo formado pelo prefixo –in e pelo verbo “struere” (na acessão de “estender”, “espalhar”). Em latim “struere” era entendido como “amontoar material”, “juntar”.

Talvez por isso, ainda actualmente, instruir é entendido como “preencher gavetas”, amontoar conhecimentos. Esses conhecimentos, frequentemente, são “amontoados” sem que se estabeleçam relações de uns com os outros. Digamos que estão “em gavetas separadas”.

É, portanto, um conhecimento de fora para dentro que não deve confundir-se com educação embora, muitas vezes, isso aconteça.

Antigamente a escola servia para armazenar conhecimentos que, depois, eram utilizados toda uma vida.

Esse paradigma deixou de existir. Por um lado, há informação em quantidades enormes “à distância de um click”, por outro, as “verdades” científicas mudam e desactualizam-se a uma velocidade estonteante.

Não podemos continuar a utilizar métodos dos séculos XIX e XX no século...XXI.

Há que repensar completamente o papel da escola (nos seus diversos níveis de ensino) e dos professores. Não basta continuar a fazer “reformas do ensino”.

É fundamental elevar os padrões de qualidade e de relevância do ensino.

Há que integrar o ensino na comunidade. Há que atrair os melhores professores, os que pensam “fora da caixa”, os que entendem o ensino não como o debitar mecânico de conhecimentos mas como o desenvolver de competências e a construção de redes interdisciplinares.

Não basta utilizar as novas tecnologias...para fazer mais do mesmo, mais depressa.

Não basta usar quadros interactivos, telemóveis, computadores, tablets, nets, satélites. Acesso fácil à informação não é sinónimo de aprender.

É necessário desenvolver métodos diferentes de ensinar e de aprender. Estabelecer parcerias internacionais de colaboração em projectos de investigação científica, internacionalizar o ensino (em especial o universitário).

O papel do professor não é o do distribuidor ou fornecedor do saber. É, antes, o do GPS que indica os caminhos. Cabe ao utilizador escolher o que mais lhe convém.

É preciso ensinar a interpretar a informação com que somos bombardeados, identificar fontes credíveis, confiáveis.

Contextualizar, interagir, desenvolver, investigar, colaborar, criar.

Criar turmas pequenas e flexíveis. Criar curricula com unidades interdisciplinares em programas personalizados e adaptáveis.

Orientar para a procura do conhecimento em vez de transmitir conhecimento.

Avaliar continuamente o processo de aprendizagem mais do que os próprios conhecimentos, despertar a dúvida, promover a crítica, desenvolver a autocrítica e a capacidade de expressão oral e escrita, a comunicação.

Abrir janelas para o interior de cada um. Fomentar a discussão filosófica. Abrir as pessoas ao mundo. Desenvolver a educação artística sem descorar a formação de base.

Incentivar a criatividade e a autonomia do aluno.

Resumindo: o que interessa é ensinar a aprender. Aprender a aprender. Isso é que fica para a vida toda.