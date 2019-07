Coragem para Mudar

A Região Autónoma da Madeira enfrenta hoje desafios que implicam rigor, competência, e coragem política para assumir as mudanças estruturantes necessárias nas diversas áreas de governação. É necessário um novo ciclo de desenvolvimento, sustentado na dinamização da economia, na criação de emprego, aposta na qualificação da nossa população, na inovação e tecnologia, e em políticas e projetos que tenham sempre em conta a sustentabilidade ambiental e social.

Uma Madeira para todas e todos, com oportunidades e capacidade de gerar emprego qualificado. Onde tenhamos uma base económica cada vez mais diversificada, potenciando novos investimentos em áreas inovadoras, com um sistema fiscal competitivo, e onde o Turismo tenha condições de continuar a crescer, de forma sustentada e sustentável.

Uma Madeira cujo sistema de educação seja cada vez mais autónomo, arrojado e criativo. Que promova o conhecimento, valorize as crianças e os jovens. Onde as escolas tenham todas as condições de trabalho e as novas tecnologias estejam cada vez mais presentes. Onde os professores se sintam novamente envolvidos nos processos de decisão, e tenham cada vez mais tempo para aquilo que é a sua vocação: ensinar.

Uma Madeira que promova a coesão económica e social, e onde seja possível desenvolver um ordenamento territorial equilibrado, com redução das disparidades entre concelhos, em particular do Norte da Madeira. Onde os fundos estruturais sejam planeados tendo por base uma estratégia de desenvolvimento regional, para mudar e não para manter a situação de dependência e debilidade económica e social. Valorizar as pessoas, tratar do nosso território, e mitigando os riscos ambientais.

O futuro da Madeira e do Porto Santo, o futuro em que acreditamos, é um futuro com oportunidades mais justas e mais equitativas para todas as pessoas. É essa a nossa responsabilidade, é esta a responsabilidade que queremos assumir. Um Governo Regional aberto à sociedade civil, em verdadeiro sentido democrático, sem instrumentalização política das instituições.

A igualdade de oportunidades tem de se revelar em todas as áreas, e por isso afirmamos que a prioridade número um do próximo Governo Regional tem de ser a Saúde. Queremos que haja um verdadeiro acesso à Saúde, que neste momento não acontece. Uma grande parte dos nossos cidadãos não têm acesso a um médico de família, as listas de espera tanto de cirurgias, como de exames como de consultas ultrapassam a centena de milhar, o Hospital dos Marmeleiros não pode continuar a funcionar nas atuais condições.

As políticas de solidariedade e inclusão têm de estar no centro governativo, e são prioridades assumidas neste compromisso que fazemos com os Madeirenses e Porto-Santenses.

A concretização do direito à habitação condigna é estruturante para a coesão socioeconómica da Região, e além de fator de estabilização e de inclusão social das famílias, gera efeitos diretos e indiretos na economia regional, pelo investimento público reforçado.

O Governo Regional deve ser o primeiro a dar o exemplo à sua população, adotando a inovação para melhorar a sustentabilidade da Madeira, fortalecer o turismo, acelerar a modernização administrativa e finalmente implementar uma sólida economia do Mar. Queremos que a Madeira se torne um laboratório de renome da inovação social e da Economia Circular.

O objetivo último é o de contribuirmos para uma Região Autónoma da Madeira cada vez mais forte e sustentada. Todos estamos conscientes de que só uma economia forte permite uma sociedade inclusiva, não discriminatória e que reduza assimetrias entre todos aqueles que a compõem, garantindo ao mesmo tempo uma sociedade mais justa, equitativa e equilibrada.

Acreditemos num futuro melhor. Coragem para Mudar.