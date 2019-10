Como transformar uma derrota numa vitória eleitoral

Tal como a água se transformou em vinho, também uma derrota eleitoral pode virar noite de glória. Que o diga o Partido Comunista, que não perde uma eleição há mais de 40 anos. Mas se as noites eleitorais são generosas em milagres políticos, transformar uma derrota em vitória é mais difícil do que parece. Exige planeamento, agências de comunicação, assessores de imagem, meses de trabalho. Para quem não tem tempo ou dinheiro, basta seguir os seguintes passos. Primeiro - a preparação. Apresente-se como uma pessoa simpática e sorridente. Aposte num discurso genérico, as ideias concretas afugentam o eleitorado. Diga que é uma pessoa de causas, que sempre teve participação cívica. Arrisque, seja criativo. Assuma que fez parte de uma associação de defesa do ambiente. Ninguém verifica estas coisas. Se lhe perguntarem pelas eleições, responda que está focado em ganhar, mas que não tem ambições políticas. Ninguém vai reparar na contradição. Não fale em derrota, nem em coligações. Se os jornalistas lhe pedirem para explicar alguma proposta, não arrisque. Diga que o mais importante são as pessoas. Segundo - a semana antes das eleições. Agora é a valer! Acabaram-se as brincadeiras. Seja claro quando fala para os eleitores. Escolha frases simples de entender. Por exemplo, temos de tratar as pessoas como pessoas. Não comente sondagens que apontam para uma derrota. Surpreenda na resposta e diga que a verdadeira sondagem é no dia das eleições. Ninguém estará à espera dessa. Desafie o seu adversário para um debate, se ele aceitar diga que não se lembra de ter feito o convite. Não se esqueça, a falta de memória é sua amiga. Tenha cuidado com as entrevistas. Imagine o que seria apelar ao voto no partido errado. Repita até à exaustão que é agora ou nunca e mande montar um palco para os festejos. Vai correr tudo bem! Terceiro - a noite das eleições. Vá votar cedo e diga que está tranquilo. Peça a três ou quatro amigos para irem entretendo os jornalistas, antes do seu grande momento. Explique-lhes que a vitória em democracia é um conceito abstracto e que nem sempre ganha o partido mais votado. Se eles não perceberem, ligue para Lisboa e peça ajuda para explicar. Corte toda a comunicação com o mundo exterior. Sim, o Instagram também. Se não souber os resultados, ninguém pode acusá-lo de não os respeitar. Este é o seu momento, está na altura de brilhar. Lance um apelo a todos os partidos para formar governo. Até aqueles que não elegeram ninguém. Esta não é altura para ser picuinhas. Acabe o seu discurso, proclamando que é agora ou nunca. Vai correr tudo bem. Lembre-se, a noite é de festa porque o palco já está pago. Mande cancelar o fogo de artifício. Quarto - o dia a seguir. Não desanime! O número de votos é uma estatística sobrevalorizada. Lance uma petição online e prove que também é um vencedor. Peça aos seus amigos para votarem em si. Mais do que uma vez se for preciso. Se for presidente do seu partido, faça de conta que não houve eleições. Se for apenas militante, arranje maneira de chegar a presidente. Se não for nem um, nem outro, invente o seu próprio cargo. Dê asas à imaginação. Finalmente, o seu trabalho está feito. Parabéns pela vitória!