Carta de Desportos de Natureza

O paradigma de turismo ativo, aliado ao desporto e à utilização da natureza, através de atividades de lazer práticas, continua a assumir-se de forma exponencial em todo o mundo. O foco recai na experiência a construir pelo próprio turista, em que a intenção é, sobretudo, viver ao máximo o contexto da viagem e usufruir, de feição interativa, dos espaços, dos ambientes e dos serviços oferecidos pelos destinos.

Ao decidir o seu plano de férias, o turista solicita, cada vez mais, informações sobre as atividades desportivas que tem possibilidade de desfrutar nesse local escolhido. Neste âmbito, várias regiões passam a procurar identificar-se com uma determinada atividade desportiva e a transmitir essa imagem com o propósito de atrair quer os adeptos dessa modalidade, quer os potenciais praticantes, quer outros curiosos que, ao tomarem conhecimento desta oferta, a desejam experimentar.

Ora, a Madeira, como é consabido, em virtude do seu clima, do mar, das montanhas, da beleza natural, do tipo original da sua orografia e dos parâmetros relacionados com a paz e a segurança, tem todas as potencialidades para se constituir, de forma definitiva, como um destino turístico ativo direcionado aos desportos da natureza de vária índole, como, por exemplo, o ciclismo todo-o-terreno, o Trail, as provas de orientação por carta e bússola, o canyoning, o mergulho, a pesca desportiva, valorizando, ao mesmo tempo, os passeios a pé (levadas), as rotas temáticas, entre outras.

Todavia, a fidelização, a qualidade e a sustentabilidade de um destino turístico com estas caraterísticas tão dinâmicas não podem ficar limitadas ao valor intrínseco da atração dos recursos naturais existentes baseado na beleza e ou na singularidade dos lugares.

Numa linha estratégica de investir e promover o destino Madeira nesta vertente turística, torna-se imperioso não só a recuperação dos diversos circuitos e atrações naturais já existentes, alguns em estado de degradação, a criação de infraestruturas de apoio, como também a elaboração de uma Carta Desportiva de Desportos de Natureza, com o objetivo de regulamentar e promover as iniciativas, identificando também as características dos locais, estruturados e apetrechados, com informação rigorosa e completa, de acordo com as exigências das atividades a praticar.