Cabeça levantada e olhos no futuro

“O caminho faz-se caminhando” e terminadas as eleições regionais, tenho de usar um dos valores que mais prezo na vida: a gratidão. Em primeiro lugar para com os que confiaram neste projeto e depois para aqueles que comigo fizeram esta campanha extraordinária. E estes merecem o respeito de todos os madeirenses e porto-santenses, tenham ou não votado no PS, porque foi uma luta pela democracia. São mulheres e homens de muita coragem que muito me orgulham, pela sua postura, elevação, respeito e tolerância, pela forma como defenderam valores e ideias. Lutaram por um projeto, lutaram pelo PS, mas acima de tudo, lutaram de forma abnegada e determinada pelo bem comum, pelo futuro e pela nossa Região.

As eleições de 22 de setembro definiram uma realidade muita positiva para a Democracia na Região Autónoma da Madeira. O PS teve o seu melhor resultado de sempre, com mais de 51 mil votos. É uma nova realidade, onde pela primeira vez em 43 anos, o partido no poder perdeu a maioria absoluta.

Temos uma responsabilidade enorme que é a de sermos os fiéis depositários da Mudança, porque em nós as pessoas confiaram a esperança. Empenhamo-nos por aquilo que acreditamos e, hoje, acreditamos mais do que nunca. Vamos assumir a responsabilidade de trabalhar com a confiança que os mais de 51 Mil madeirenses e porto-santenses depositaram em nós, com rigor, seriedade e honestidade, para que seja alcançado um novo ciclo político, só possível com outro governo e uma mudança de prioridades políticas. Estamos preparados!

Estou muito motivado e continuarei a trabalhar sem descanso para uma mudança política, liderando a alternativa governativa na Região, com muita determinação e toda a convicção. Quero o melhor para a Madeira e os madeirenses e porto-santenses merecem que continue a lutar por eles. Estou onde habitualmente querem que eu esteja, do lado mais difícil, do lado onde os combates são necessários, do lado certo da História.

Estamos a preparar a nova legislatura e o grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da RAM, está já concentrado no trabalho e empenhado na apresentação de políticas, que consideramos ser as mais indicadas para o desenvolvimento económico e social da Madeira e do Porto Santo. Da nossa parte podem contar com um trabalho de qualidade, muito interventivo e com grande dinâmica na apresentação de propostas legislativas, em linha com o nosso programa. Vamos atuar unidos com o nosso povo, lado a lado, porque esta é daquelas grandes ocasiões em que somos chamados a realizar transformações substanciais e definitivas. E vamos reagir e indignarmo-nos quando necessário, porque como disse Fernando Assis Pacheco, “Indignar-me é o meu signo diário”. Continuaremos a fazer política pela positiva e elevaremos o debate no Parlamento Regional. Os 19 deputados do PS dão garantias de competência técnica e capacidade política para desenvolver um trabalho de excelência.

Temos as prioridades bem definidas em matérias que consideramos absolutamente prioritárias para o futuro de todos nós. Primeiro a saúde, o sector que merecerá um escrutínio apertado da nossa parte, pois os mesmos responsáveis pelo aumento das listas de espera, prometeram a semanas das eleições, que iriam resolver este grave problema no próximo Governo. Da nossa parte, apresentaremos propostas concretas que permitam efetuar reformas estruturais, de modo a inverter a deterioração do Sistema Regional de Saúde, para que se possa resolver as listas de espera, aumentar o financiamento, motivar os profissionais, atrair novos profissionais e reorganizar toda a rede com enfoque nos doentes e nas suas famílias.

Depois o Turismo e as preocupações com o que se está a passar no sector, onde assistimos a uma desorientação total do Governo Regional, face não apenas às circunstâncias de operadores turísticos estarem em situação de falência, mas porque estamos há dois anos a falar sobre estes problemas e não se desenvolveu qualquer solução para mitigar estas questões e evitar uma crise no sector mais importante da nossa economia.

A Educação, o Ambiente, o Ordenamento do Território, incluindo o espaço marítimo, serão outras áreas onde daremos prioridade e seremos consequentes na nossa ação política.

A partir de agora nada será como dantes e a mudança é irreversível. Somos todos testemunhas de um tempo diferente. É o fim de um tempo e todas as épocas de fim, são também épocas de recomeço. A esperança está viva e temos tudo nas nossas mãos. Não queremos viver de qualquer maneira, e como escreveu Miguel Torga, “é como cidadãos conscientes que queremos viver. A dizer não na hora de todas as subserviências, a ser verdadeiros na hora de todas as mentiras”. Com toda a nossa humildade democrática, estamos militantemente comprometidos com o sonho da maioria e viveremos em função de valores, ideias, projetos e causas. E vamos usar tudo isto em legitima defesa dos madeirenses e porto-santenses. Sei que encontraremos um concreto futuro próximo e vamos olhar já para esse futuro.