Burros os que votaram no PSD e no CDS

Foi deste modo que um autarca socialista do Funchal, com a responsabilidade de presidir à freguesia de Santa Maria Maior, se dirigiu, através de uma rede social, aos eleitores que votaram no PSD e no CDS! Será esta, porventura, a forma de estar na política da maioria dos autarcas e dirigentes socialistas regionais? Se assim não for, por que razão ainda ninguém veio a público, demarcar-se destes impropérios que ofendem dezenas de milhares de madeirenses e portossantenses que votaram nos dois partidos que governam a Região? Seguindo por este caminho dos insultos, este partido dificilmente alguma vez governará a Madeira! É, igualmente, devido a esta falta de cultura democrática, também ela apanágio de alguns deputados socialistas eleitos por iluminados e não por burros, que temos assistido no parlamento regional a uma sobranceria desses “relevantes” deputados, revelando aquilo que nos caberia esperar se esta gente estivesse a governar a nossa Região! Pode-se concluir, com toda a objectividade, que estes iluminados ainda não digeriram a derrota de 22 de Setembro! Estamos em crer que, nos próximos 3 anos e meio, será este o caminho que irão seguir em todas as sessões plenárias! Podemos perguntar: afinal que culpa tem o PSD e o CDS pelo facto de Paulo Cafôfo ter sido cabalmente derrotado em Setembro nas eleições regionais e, por via disso, António Costa o ter abandonado e até desprezado politicamente? Que culpa têm os 65.000 eleitores que votaram no CDS e no PSD do fracasso político deste pseudo líder? O putativo candidato à liderança do PS, Paulo Cafôfo, tem vindo a desmultiplicar-se, sem êxito diga-se em abono da verdade, anunciando propostas legislativas de algibeira ( que seriam todas rejeitadas pelos seus pares socialistas nos Açores e no Continente) e que não passam de intenções! Sim, intenções, pois , no que concerne à redução do valor da subvenção dos partidos ( já reduzida em 40% desde 2015) para que se passe das palavras aos actos, desafiamos o deputado Paulo Cafôfo e o partido socialista, a criarem o PS-Solidário, à semelhança daquilo que o CDS fez entre 2011 e 2015, com o CDS-Solidário, disponibilizando 1/3 do valor que recebem das verbas da ALRAM para apoiar instituições de solidariedade social! Só então é que veremos, se este partido socialista será coerente com aquilo que propala, tendo de prescindir, unilateralmente, de 1/3 do valor da subvenção que recebe, para o caso do parlamento regional recusar a proposta que apresentaram! Temos dúvidas que o façam, pois estes cavalheiros eleitos por iluminados e não por burros, são paladinos em anunciar aquilo que não fariam se fossem governo! O novo lema deste partido socialista regional é: “ façam o que nós dizemos e propomos, pois isso é, precisamente, aquilo que nós não faríamos se governássemos! “Sendo assim, tudo fica muito claro! E os burros somos nós!