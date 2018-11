Brincando com o fogo

“Quem brinca com o fogo queima-se” é um velho ditado que merece ser relembrado a alguns políticos da nossa Região.

Assistimos a jogos, joguinhos e acordos feitos às escondidas para chegarem ao poder. São vários os partidos que estão a seguir esta via. Pela simples sede de poder. Decidir com base no passado político é um erro. O povo já deu sinais que baralhou. Brincar com o povo, achando que as pessoas são tontas, tapadas e facilmente manipuláveis é um erro que vai sair caro.

Infelizmente, continuamos sem discutir o que é importante: o que se pretende para o futuro da Madeira?

Onde está a preocupação genuína de corrigir erros, de conduzir os destinos da nossa Região a um desenvolvimento sustentável que nos permita na velhice ter uma qualidade de vida e às gerações vindouras de condições de vida com uma qualidade superior à atual? Onde está a preocupação de vigilância das contas públicas e da luta contra a corrupção? Mas alguém no seu perfeito juízo acha que se pode continuar a governar desta maneira? Vamos reduzir a discussão política às pessoas envolvidas no processo eleitoral?

Todos nós andamos a “tapar os buracos financeiros” com o pagamento de impostos, taxas e taxinhas, progressões de carreiras de faz de conta e de atualização de ordenados que mais parecem migalhas. Perigoso é o facto do nosso poder de compra ser muito inferior ao que tínhamos há 10 anos atrás. Estamos condenados à contínua diminuição do nosso poder de compra?

Todos nós temos um poder que muitas vezes não valorizamos – o voto. Somos nós que decidimos quem nos governa e devemos aprender a manter a “espada” em cima da cabeça do governante durante o seu mandato. Só assim se evita o despotismo, os concursos viciados, a manipulação de concursos públicos, os gastos desnecessários, as perseguições e o abuso de poder.

Quando isto ocorre, precisamos de ter a capacidade de exigir responsabilidades e de reverter decisões mal tomadas. Enquanto não houver esta responsabilização, estamos condenados a continuar a pagar milhões por gastos mal efetuados. Depois surpreendem-se com os radicalismos e situações de violência. Acham que a Madeira está imune a essas situações?

Por exemplo, quem exerce cargos de poder tem noção do impacto que está a ter o caso Patrícia Dantas Caires, Diretora Adjunta da Economia do Governo Regional? Face ao que expuseram no programa Sexta às 9 da RTP e a sua constituição como arguida no processo conduzido pelo Ministério Público, sou de opinião que ela própria deveria ter apresentado a sua demissão. Posição frágil foi a que se colocou o Vice-Presidente e o próprio Presidente do Governo quando se manifestaram publicamente em sua defesa. Aguardemos pelas conclusões do processo.

Só com uma conduta séria conferimos confiança e respeito pelo exercício de cargos públicos e casos destes minam a confiança no partido que está no poder.

Para começar, reduziu o impacto que pretendiam com as últimas mudanças ocorridas nas suas estruturas internas.

A confiança conquista-se e necessita de ações coerentes entre si para consolidar essa confiança. Como querem ganhar confiança numa verdadeira remodelação se mantêm concursos viciados de “jobs for the boys and girls” num conluio onde não se consegue perceber qual o mérito para a nomeação ou facilitismo a não ser por relações familiares ou outras? Depois espantam-se com os erros e decisões mal tomadas na governação. A incompetência tem um custo muito elevado.

É demasiado injusto atribuir todo o mal às pessoas que agora saem. Muitos erros cometeram, é verdade. Mas o problema do PSD é outro. É um vírus que se apoderou nas eleições internas em que para ganhar corromperam-se amizades e ligações próximas, ensinando a falsear e a mentir. Quantos têm a coragem de dizer o que pensam e o que está errado? Ninguém confia em ninguém.

Assiste-se a um contínuo usar e deitar fora como se não estivéssemos a falar de pessoas. Um partido existe porque tem pessoas que o sustentam. Estão a esquecer-se que as pessoas têm sentimentos e que muitas, durante os últimos 3 anos, foram ostracizadas e mal tratadas simplesmente pelas suas opções e porque alertaram o que se ia fazendo de errado. Mas de quem era a responsabilidade de unir? E agora acordaram porque lhes correu mal a estratégia seguida? Metem novos cordeiros para imolá-los? Novas cisões ocorrem.

Depois espantem-se com os resultados. Apenas tenho uma certeza: continua-se a usar e deitar fora pessoas como se fossem lixo. E quem se deixará levar por esta estratégia que revela desespero pela sobrevivência? Estão a brincar com o fogo. Saibamos não ser levados para o meio do incêndio.