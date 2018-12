Até quando conseguiremos proteger quem cá fica?

Um dos temas da unidade curricular (termo usado atualmente que significa disciplina ou cadeira) de Microeconomia II que estou a lecionar este semestre é a escolha intertemporal. Nos modelos estudados os indivíduos/consumidores vivem mais de um período e têm que decidir quanto consomem em cada período do rendimento que recebem. Existe a possibilidade de consumirem mais do que recebem quer pedindo empréstimos quer utilizando a poupança que tenham feito noutros períodos. Assim, em modelos muito simples tentamos que o futuro economista fique capacitado a decidir ou ajudar à decisão em contextos em que a preocupação não é só o bem-estar no momento presente.

Nesta mesma unidade curricular é estudado também o problema do ambiente de incerteza e de risco na tomada da decisão. Apesar de a escolha intertemporal e risco estarem normalmente associados no nosso dia-a-dia, por razões didácticas, nos modelos que os alunos estudam estes dois aspectos são isolados.

Vem esta introdução a propósito das decisões que todos fomos fazendo para tentar garantir um certo rendimento que nos permita ter um nível de vida na velhice semelhante ao que estamos habituados a ter enquanto trabalhamos. Todos os meses são retirados do que nós recebemos mais de 10% para a Segurança Social e a entidade patronal paga mais de 20%, ou seja mais de 30% são-nos retirados e o que vamos receber em troca? Nesta altura confesso que já não sei bem, porque têm sido tantas as alterações que acredito que quando recebermos a pensão o valor nada terá a ver com o que o simulador apresenta, pois as alterações parecem não ter só a ver com a evolução da Economia e da Demografia.

Para aumentar a incerteza a OCDE vem agora perguntar (no seu relatório sobre pensões de 2018) se as pensões de sobrevivência ainda são necessárias? Conclui que sim mas só por um período limitado de adaptação à perda do rendimento provocado pela morte do conjugue, para não incentivar os viúvos ou viúvas jovens a abandonarem o mercado de trabalho. Deste modo quem quiser garantir que o seu conjugue não vai ficar com problemas financeiros é melhor lutar para que não haja mais esta grande alteração às regras do jogo sem que as famílias tenham tempo de se adaptar a elas, pois no momento presente ainda acreditamos que as pensões de sobrevivência se manterão como as conhecemos hoje. A orientação que a OCDE pretende apontar como tendência a assumir pelos sistemas da segurança social além de injusta é descontextualizada, por exemplo, da realidade portuguesa. Se, uma grande parte dos casais já tem dificuldades em (sobre)viver mesmo tendo dois ordenados, imaginem-se na situação de (sobre)viver sem a ajuda do conjugue e com o seu único rendimento. As direções a imprimir a uma sociedade e aos seus regimes sociais e contractos intertemporais não devem ignorar a responsabilidade social inerente à economia e, por isso, os modelos não devem ter dos seres humanos e suas escolhas uma representação demasiado abstracta a ponto de não considerarem as suas expectativas, a confiança depositada no sistema, entre outros aspectos. Não sendo nós a controlarmos os nossos investimentos intertemporais e confiando no Estado é fundamental que este saiba estar à altura do ponto de vista social e ético. Ante as discussões que se avizinham em torno da pensão de sobrevivência é legitimo questionarmo-nos: Até quando conseguiremos proteger quem cá fica?

Nos tempos em que as pessoas não tinham que abdicar de 30% do seu rendimento tendo disponibilidade para aplicarem as suas poupanças em investimentos que controlavam havia muita habitação para alugar pois ter prédios para rendimento era, por certo, uma forma bastante segura de garantir o nível de vida da família na velhice. E agora o que há? Com o que podemos contar? Até quando?

Apesar das incertezas resta-nos a esperança de que possamos construir sociedades humanizadas e justas. Votos que 2019 seja um ano de lutarmos com sucesso por mais direitos e melhor nível de vida para todos.