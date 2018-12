Até onde e até quando?

Tenho consciência que não se deve confundir a árvore com a floresta. No entanto, quando há fumo...

Vem esta introdução, a propósito de vários episódios que me surpreenderam pelas piores razões.

A Assembleia da República é suposto ser uma casa de respeito. Como quem diz, os eleitos que a frequentam deveriam ser pessoas de bem e deveriam dar-se ao respeito, com comportamentos exemplares, no plano ético, social, de bom senso e... já não digo político!

No curto de espaço de pouco tempo, veio a público alguns factos que em nada abonam a favor da instituição nem dos seus eleitos.

Um deputado - não interessa a sua cor política, acima de tudo ele é um deputado - assinou o livro do ponto e pôs-se a andar... isto é, ele foi ou vai ser remunerado como se estivesse ao serviço da sua entidade patronal enquanto estava ao serviço ou não, de qualquer outra entidade.

Passado mais algum tempo, vem-se a descobrir que uma deputada votou, presencialmente, por si e pelo seu colega ausente. A votação em causa era sobre o orçamento de estado para 2019. O voto em nome do ausente não foi decisivo. Nem isso está em causa. No entanto, o orçamento de estado é dos mais importantes documentos legislativos da responsabilidade daquela instituição. O que me deixa preocupado é a relativização destes factos pela principal instituição da democracia. Um dos objectivos por que lutou e morreu tanta gente foi pelo princípio democrático de um homem, um voto!

Na casa da democracia portuguesa aquela mulher teve direito a dois votos!

Finalmente, a obsessão que um partido com assento na mesma instituição tem para vir propor o fim da menção dos animais nos provérbios portugueses. Já não se vai poder tirar macacos do nariz, mas teremos que aturar certos calhaus... que se julgam espertos como ratos... ou ratas! É que também poderei vir a ser acusado de uma qualquer fobia discriminativa por apenas mencionar o “macho”. Mas, fique claro que posso estar a referir-me tanto ao macho como à fêmea. É que (estou demodé...), em muitos casos, quando uso o masculino não estou a pensar no género, mas sim na espécie.

E andamos nós a ter que pagar e aturar tudo isto e, porventura, muito mais que não se conhece!

A mesma Assembleia da República consagrou a inclusão de mais três vacinas no Plano Nacional de Vacinação, sem ouvir nenhuma das classes profissionais dos técnicos de saúde.

Meu menino Jesus, meu querido Pai e querida Mãe Natal, deparai mais três doses numa vacina administrável àquela gente: uma de sensatez, outra de hombridade e a terceira, bem grande, de ética!

E ao resto do povo, formulo votos de um feliz Natal e próspero ano novo!