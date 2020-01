Arquivos da Madeira no Continente: reequacionar a questão

Que o património cultural seja restituído à sua origem: eis uma questão perene e teimosamente atual. Na constelação específica do património que são os arquivos, a atualidade da questão é precipitada por uma invariável ao longo da história: a deslocação e a mobilidade permanentes dos documentos. Naturalmente, essa circulação é amiúde ditada por razões de ordem política. E a ordem política que impulsiona a deslocação de conjuntos documentais na história é a mesma que tende a configurar contextos de assimetria ─ por exemplo, de natureza colonial ─ entre comunidades produtoras e recetoras de arquivos. Em tais casos, o argumento da restituição dos arquivos às comunidades periféricas que os produziram é, em si mesmo, uma forma de perpetuação do caprichoso destino político dos arquivos.

Mas no calor deste debate tendem a descurar-se três coisas. A primeira: a deslocação na história de arquivos periféricos para os grandes centros metropolitanos é frequentemente uma condição da conservação e sobrevivência desses mesmos arquivos. Porque tanto como na circulação, os arquivos encontram na destruição uma característica central definidora. Teriam sobrevivido as cartas de João Gonçalves Zarco e João Gonçalves da Câmara, ilustrativas de aspetos dos primórdios do povoamento do arquipélago, sem a transferência do cartório do convento de Santa Clara para a Torre do Tombo em finais do séc. XIX? Talvez não. A segunda: a restituição dos arquivos à sua origem em contexto intra-nacional é dificultada pela inexistência ou insuficiência de um quadro jurídico-legal propiciador dessa restituição ─ do mesmo modo que as transferências e deslocações originais desses arquivos são normalmente empreendidas na observância dos quadros jurídico-legais vigentes à época, pelo menos na conjuntura pós-Antigo Regime. Aparentemente, foi isso que se verificou no caso dos arquivos “madeirenses” levados em 1886 e 1894 para a Torre do Tombo pelo inspetor dos arquivos Roberto Augusto da Costa Campos. A terceira: os arquivos do centro dizem frequentemente da periferia muito mais do que os arquivos da própria periferia, estejam eles ou não deslocados no centro.

No contexto atual, parece-nos por demais evidente que a questão dos arquivos madeirenses no Continente tem de ser reequacionada. Desde logo porque a ciência arquivística, numa relativização de alguns dos seus alicerces teóricos clássicos, foi capaz de criar nas últimas duas ou três décadas os recursos técnicos e teóricos suficientes para resolver na prática o problema da fragmentação e da dispersão espacial dos arquivos. A solução para o problema específico dos arquivos deslocados passa, em termos gerais, quer pela produção de informação que qualifique as dimensões da relação e da complementaridade entre conjuntos documentais, quer pela valorização da historicidade específica dos arquivos.

Por outro lado, na era da revolução digital, a desmaterialização de suportes tornou-se muito mais eficiente, acessível e barata. Esse duplo contexto ─ técnico-teórico e tecnológico ─ permite abordar o problema dos arquivos da Madeira no Continente sob um prisma que, curiosamente, é raramente invocado: o da acessibilidade e da circulação social dos arquivos que viabilizam a construção da memória histórica e coletiva regional. Esse, na verdade, devia ser o eixo primacial do debate. E dado esse passo, ou seja, perspetivando a questão sob o prisma estrito do acesso à informação e não da posse ou custódia dos arquivos, é fácil verificar que o problema se encontra esgotado, porque os documentos da Madeira no Continente (ou cerca de 95% deles, para ser mais exato) estão disponíveis aqui: https://digitarq.arquivos.pt/asearch. Em suporte digital, naturalmente.

Se reequacionarmos genuinamente a questão em função do acesso à informação e do desafio da (re)construção da memória histórica regional, é fácil concluir que o contexto teórico e tecnológico atrás mencionado representa uma oportunidade histórica. Não para reaver a posse de arquivos deslocados, mas para promover o acesso, por via digital, a todos os documentos relativos à história da Madeira sob custódia de arquivos no Continente, tenham eles sido produzidos na Madeira, ou não. Um universo documental significativamente acrescido, portanto, mas de forma alguma incomensurável, nem sequer muito difícil de computar. Na verdade, esse novo desafio tem enquadramento no projeto autonómico e permite, afinal, inscrever o acesso ao património documental na problemática da continuidade territorial, consagrada no edifício constitucional português em convergência com o ideal autonómico. Porque as assimetrias fundadas no território não se colocam apenas relativamente ao transporte de pessoas, bens e mercadorias. Elas perduram, mesmo que de forma subtil, no acesso à cultura, às ideias, à informação, ao património.

Graças à revolução digital, está hoje ao nosso alcance evitarmos que, para aceder a grande parte do património documental que nos permite tecer a história da Madeira, seja necessário apanhar um avião. Seria um erro tremendo desperdiçarmos a oportunidade. Concentremos, então, energias e esforço em ampliar o foco sobre os arquivos da Madeira no Continente e consideremos outros conjuntos documentais para além daqueles que suscitam, há décadas, inquietações de poder e propriedade. Centremo-nos no aspeto essencial: o acesso aos arquivos; a reconstituição dos fragmentos de história que eles revelam ou ocultam.