Aquicultura: assim não!

O concelho da Calheta foi “escolhido” para a instalação de equipamento de produção de pescado em aquicultura, sem que a população fosse informada das consequências ou o município tivesse qualquer proveito. O Plano de Ordenamento para a Aquicultura Marinha da RAM definiu as zonas mais favoráveis para a instalação das jaulas para piscicultura em mar aberto. No concelho definiu-se duas zonas (ZIA): Arco da Calheta e Calheta-Jardim do Mar, sendo esta última de uma dimensão muito superior àquela já instalada no Arco da Calheta. Trata-se de uma atividade já licenciada pelo governo.

Não obstante, reconhecer a pertinência da exploração piscícola, por razões económicas, no meu entender, não justifica a instalação daqueles equipamentos, nos moldes em que está a ser feito. Como leiga na matéria, só posso opinar sobre o assunto com base nos factos decorrentes de outras experiências no mundo. A Greenpeace há mais de 10 anos que faz advertências à indústria da aquacultura para que utilize ração de origem vegetal, minimize o uso de farinhas e óleo de peixe, que garanta a segurança das instalações e que não se gerem fugas do peixe, que apoie o desenvolvimento e bem-estar social e económico das comunidades locais. Há alternativas para o modelo de produção de peixe em aquicultura, com benefícios em termos paisagísticos e ambientais. É só uma questão de sensibilidade do investidor e da vontade dos governantes.

Facilita-se tanto os grandes investidores, mas não se tem a mesma atenção para com os pescadores da pesca artesanal, porquê? Limita-se muito a quantidade de pescado de modo artesanal, para não criar impactos negativos nas populações de peixe selvagem. Por outro lado, apoia-se uma atividade que tem consequências muito mais nefastas a longo prazo. Lembro-me dos tempos em que se fez extração de areia, intensivamente, por barcos ao largo, no Jardim do Mar e na Madalena do Mar, com efeitos irreversíveis na costa, na redução e qualidade das praias, mas por outro lado, se um habitante tirava um saquinho de areia para uma pequena obra em casa, já não podia ser,

Devido à redução dos stocks de peixe e marisco selvagem, a aquicultura tem sido cada vez mais uma aposta, pois permite a aquisição de peixe mais barato, mas com o reverso da medalha. Será que justifica o desequilíbrio dos ecossistemas marinhos? Será que justifica a contaminação das águas com antibióticos e rações em doses concentradas? Será que tem impactos positivos nas comunidades ou só se pensa na rentabilidade económica? Será que justifica o incómodo para as populações? Será que justifica os impactos sociais que vão despoletar, pois irá perturbar a pesca artesanal? Será que justifica pôr em causa a atividade turística das localidades costeiras?

As respostas ficam para despoletar a reflexão.