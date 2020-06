Antecipar cenários

O conceito de cenário, enquanto contexto onde se perspetivam ações ou situações que se querem ver realizadas, é hoje particularmente útil para estabelecer uma relação entre a realidade presente e a que se nos apresentará nos tempos mais próximos.

A atual situação de crise pandémica fez-nos enfrentar um adversário temível, cujo comportamento e letalidade geram as mais diversas controvérsias, quanto a causas e consequências. Tem também motivado interrogações, suscitado desconfianças e medos, espalhado inverdades e conclusões apressadas, e, entre muitas outras maleitas comunicacionais da sociedade globalizada, criado convicções e leituras que, num determinado dia, caem sobre nós com o peso de uma verdade irrefutável, para, passado pouco tempo, ser manchada pelo opróbrio da mentira e da suspeita.

É neste lato espetro entre a certeza mais imperiosa e a imprevisibilidade mais angustiante que temos de viver, mas que não nos deve fazer esmorecer na busca da justa medida na ação, para definir, delinear e elaborar as melhores estratégias.

No caso da Universidade da Madeira, à habitual preparação do novo ano letivo, agora condicionada pelas circunstâncias que conhecemos e que podem ser agravadas ou não, em função da evolução da pandemia, acresce a continuação da luta pela majoração do financiamento da Universidade, para compensar os sobrecustos de insularidade e ultraperiferia.

Este assunto, já amplamente debatido e divulgado, ficou por resolver, em primeira instância, quando foi rejeitado no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2020. Já numa fase posterior a esse revés, foi aberta uma possibilidade de resolução, embora fora da proposta inicial, quando se operou um quadro de entendimento entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Universidade dos Açores. A emergência da presente pandemia impediu a realização, na Madeira, das reuniões e conversações necessárias à celebração de um contrato-programa, em termos idênticos ao que foi estabelecido com a Universidade dos Açores.

Os cenários que temos estudado para o futuro da Universidade da Madeira passam necessariamente pela concretização, tão breve quanto possível, desse projeto de reposição da justiça quanto ao financiamento da nossa Universidade e, de forma mais geral, à sustentabilidade e desenvolvimento das instituições de ensino superior público das Regiões Autónomas. Passam, igualmente, por saber antecipar cenários, nos quais se inscrevem, por exemplo, o acesso a fundos para a internacionalização da Universidade, a transformação digital, a modernização administrativa e o suporte a novos modelos de ensino/aprendizagem.