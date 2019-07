Afastamento, distanciamento ou o quê?

Infelizmente, tenho andado distante da imprensa regional. Muito raramente, ao longo deste último mês, se li diários ou ouvi, com a atenção devida, noticiários através da rádio ou da televisão.

Fico irritado com este ambiente de campanha eleitoral e com a necessidade que grassa entre os partidos de dizerem às pessoas não aquilo que pensam verdadeiramente (ou deviam pensar, atendendo ao partido que representam) mas o que eles acham que as pessoas querem ouvir.

Incomoda-me também a necessidade de alimentar clientelismos, sejam estes grupos profissionais ou interesses económicos, que continuam a crescer encostados ao sector público e que, atendendo ao peso que têm, devem conseguir influenciar uma enormidade de votos...

Não suporto – e não estou a exagerar na utilização da palavra – a catalogação do mérito das pessoas feita com base no cartão partidário. Saber que alguém não pode ser considerado para uma certa função porque é de uma cor ou que vai sofrer penalizações porque não participou num qualquer arraial é sinal de uma democracia doente e pouco evoluída.

Cansa-me a gritaria permanente, como se fossemos todos um bando de moucos. A forma como a educação é desconsiderada, as discordâncias são exageradas e os pontos em comum apresentados como sinal de falta de estratégia política.

Não compreendo como se hiperbolizam certas frases ou decisões, ao mesmo tempo que se menorizam questões de uma importância e com um impacto directo nas nossas vidas muito mais significativo.

Por outro lado, não tenho nada a ideia de que os políticos são todos uns aldrabões, que são todos iguais, que querem todos é ir comer ao gamelão e essas coisas todas que até alguns desses políticos dizem de si próprios. E por isso, curiosamente, é que fujo de campanhas eleitorais como o diabo da cruz; gostava de conseguir manter esta perspectiva...

O meu voto baseia-se em leitura. Dos programas eleitorais dos partidos, que é onde supostamente as suas ideias melhor se expressam. Vale a pena e recomendo o exercício, altamente elucidativo embora possa ser relativamente enfadonho, reconheço...

O maior problema deste afastamento (ou distanciamento, como queiram) voluntário da imprensa é que fico sem tema e é o cabo dos trabalhos decidir onde gastar caracteres, mesmo sendo pouco os que me dão...