Açores é filho e Madeira enteada?

O Senhor Presidente da República tem vindo a dar sinais de que tem uma predileção por uma das regiões autónomas, em detrimento da outra! Fazendo uma retrospectiva do seu comportamento recente para com a Madeira e os Açores, temos os seguintes factos: em 2019 o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, argumentou que não viria à Madeira para as comemorações do 10 de Junho associando as mesmas às comemorações dos 600 anos, pois isso interferiria com o calendário eleitoral, dado que havia eleições regionais no dia 22 de Setembro desse ano! Até aqui poderemos ter discordância, mas aceitámos a decisão naquela altura! Há poucos dias, o Senhor Presidente de todos os portugueses, onde se incluem -cremos nós- os madeirenses, decidiu ir aos Açores para se solidarizar com o povo daquela Região Autónoma no âmbito da pandemia do Covid-19! Não ouvimos nem vimos, até à data, nenhuma predisposição do Professor Marcelo Rebelo de Sousa para vir à Madeira, mostrar a sua solidariedade para com o povo desta Região! Mais um facto: durante a sua curta presença no arquipélago dos Açores, adiantou à comunicação social que voltaria àquelas ilhas para passar umas férias e assim ajudar a promover o turismo açoriano! A Madeira, mais uma vez, não mereceu por parte do senhor Presidente da República a mesma consideração; porventura, não somos merecedores da promoção turística que o próprio nos poderia dar! Ilações que nos levam a considerar que há um tratamento diferenciado para com as duas regiões autónomas: no ano passado as eleições regionais na Madeira foram um argumento decisivo para não se deslocar à Região e assim não interferir com as mesmas! Ora, este ano, há eleições regionais nos Açores, no mês de Outubro e, desta vez, a presença , por duas vezes do Professor Marcelo Rebelo de Sousa no arquipélago açoriano já não terá quaisquer interferências no acto eleitoral! Pela boca morre o peixe! O argumento aduzido para não vir à Madeira deixou de ter credibilidade, pois havendo eleições regionais nos Açores, o mais alto magistrado da nação não se coibiu de lá ir mais do que uma vez! Estes factos só nos podem levar a concluir que os Açores são como um filho para o senhor Presidente da República enquanto a Madeira não deixa de ser uma enteada e até desprezada pelo mesmo! Esperemos que estas situações não se repitam no futuro e o próprio corrija este tipo de comportamento para connosco, sob pena dos madeirenses começarem a olhar a sua presidência como nefasta e nem um conjunto de selfies o ajudaram a colmatar a imagem que está a deixar entre a população do nosso arquipélago! Esperemos que exerça a sua influência no sentido de fazer com que o governo do seu agora aliado António Costa, cumpra aquilo que foi aprovado recentemente na Assembleia da República, tendo em conta os interesses da nossa Região! Aí veremos até onde vai o seu amor por esta enteada de nome Madeira!