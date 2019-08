A Xanana Gusmão só falta o Prémio Nobel da Paz

No passado mês foi concluído um acordo para a delimitação da fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia, assinado por Xanana Gusmão e pelo general Wiranto.

O que há de histórico?

Nos últimos anos da ocupação, Wiranto era o comandante militar da Indonésia e Xanana Gusmão foi comandante das Falintil que lutavam contra a ocupação. Xanana foi preso e condenado a prisão perpétua, muitos compatriotas deram a vida pela pátria. Agora, os antigos inimigos sentam-se frente a frente e dão as mãos em prol da reconciliação dos seus países.

Filosofia do “badame malu”

Após o referendo de 30 agosto de 1999, Xanana apelou às Falintil que não respondessem aos ataques das milícias, evitou-se assim um banho de sangue. Xanana e os governantes timorenses têm seguido uma política de reconciliação interna e externa. Em cada passo, Xanana apela à união e defende que só há justiça e paz se houver reconciliação (“badame malu”). Ele chegou até a promover encontros entre milícias e familiares das vítimas dos massacres de 1999.

Linguagem difícil do perdão

As lágrimas correm, por vezes, quando as vítimas ouvem falar em perdão. Há sequelas difíceis de apagar. Conheci uma senhora, em frente ao antigo Mercado de Díli, a qual tremia e gaguejava porque viu o irmão a ser decapitado pelas milícias. Um pai em Taibesse sofria problemas psiquiátricos porque a sua filha menor foi violada e morta. O mesmo aconteceu a uma mãe, em Laga, ao ver os seus filhos menores assassinados por terem servido de correio da resistência. Por tudo isto, falar de perdão às vítimas atenua ódios e vinganças, mas é uma tarefa difícil.

Amigos e vizinhos

Há timorenses a viver na Indonésia e cidadãos deste país em Timor-Leste, assim como há comércio recíproco. Quando questionaram: “Porquê o dialogo com a Indonésia, se este país tanto sofrimento causou?”. Xanana respondeu: “Podemos escolher os amigos, mas não os vizinhos”. Só há boa vizinhança se houver paz e respeito mútuo.

Exemplo de paz

A persistência no perdão pelo líder da resistência tem sido essencial para consolidar a paz. O recente acordo com o antigo inimigo insere-se no espírito de reconciliação que sempre norteou cada minuto da sua vida. Por tudo isto, a única coisa que falta a Xanana Gusmão é o Prémio Nobel da Paz, o qual seria, sem dúvida, merecido como exemplo de vida para todo o mundo.