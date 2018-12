A utilidade do CDS

Aprovado que está o Orçamento e o Plano de Investimentos para 2019, os madeirenses e portosantenses vão retirar alguns benefícios deste Orçamento e Plano. O CDS conseguiu estabelecer um diálogo construtivo com o Governo Regional, nomeadamente com o seu Presidente e Vice-Presidente, para que os madeirenses passem a pagar pelos Passes Sociais valores de 30 euros no Funchal e 40 euros desde os demais Concelhos para a capital. Isto representa uma poupança muito considerável nos orçamentos das famílias, em alguns casos, com poupanças superiores a 1000 euros anuais! Também conseguimos que a taxa de IRC descesse para os 13% para todas as empresas com lucros tributáveis até 15.000 euros, circunstância que irá dar uma folga financeira, na ordem das centenas de euros anuais, às médias e pequenas empresas regionais que representam 80% do tecido empresarial da Madeira. Conseguiu-se, também, que o Governo Regional aceitasse uma proposta do CDS que irá defender os agricultores regionais e, por via da mesma, virem a obter mais rendimentos.

Os partidos políticos existem, ou pelo menos deviam fazê-lo, para resolverem, através de soluções, os problemas das populações. O CDS e os seus eleitos, quer os deputados quer os autarcas, procuram, com as suas propostas, melhorar a vida das pessoas. No Funchal conseguimos, através do diálogo com o Presidente e Vice-Presidente da autarquia, que propostas nossas fossem aprovadas, indo beneficiar os munícipes da capital madeirense. Na Ponta do Sol, em diálogo com a autarquia, conseguimos que aos munícipes pontasolenses sejam devolvidos os 5% do IRS. Em Santana, somos uma autarquia modelo, exemplo de como se deve gerir uma Câmara Municipal. Agora, em conversações com o Governo Regional, conseguimos consubstanciar o slogan “O IMPORTANTE É FAZER” através de medidas concretas que irão beneficiar famílias e empresas! Os madeirenses e portosantenses já se aperceberam da importância do diálogo, sobretudo, quando não existe maioria absoluta e da capacidade de negociação que o CDS tem, para alcançar alguns benefícios no interesse das populações. O CDS na Madeira é um partido que mostra, com factos, que a POLÍTICA TEM QUE SER ÚTIL e certamente os madeirenses e portosantenses irão reconhecer o nosso trabalho e este caminho que estamos a fazer e a percorrer.