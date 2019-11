A terra onde não se pode morrer

Este artigo não é sobre cemitérios. É sobre liberdade de escolha. E não vos falo de uma escolha qualquer, mas sobre a última escolha que faremos. Ou, pelo menos, a que terá consequências mais duradouras. Afinal, morre-se apenas uma vez, mas por tanto tempo. Não é por acaso que os países acertaram entre si a forma mais simples de transportar os falecidos ou que muitas famílias têm orgulho no seu próprio jazigo. A nossa última morada, não é um pormenor administrativo. É a última ligação a quem fica e a derradeira escolha a quem queremos ficar ligados. Mas há uma terra na Madeira onde isso não é verdade. Um sítio onde quem morre, não pode escolher onde quer descansar. No Porto da Cruz, não se pode morrer e escolher lá ficar. Ali, não se pode decidir junto de quem queremos ficar. E não é por falta de cemitérios. Curiosamente, a freguesia tem dois - um cemitério mais recente, inaugurado em 2005, e outro mais antigo, anterior à própria igreja. Ambos estão fechados, com a lotação esgotada. É aqui que começa o problema. É chocante a forma como a Câmara Municipal fechou as portas do novo cemitério. Fê-lo através de um simples edital, com a mesma ligeireza de quem interrompe o trânsito numa rua ou de quem informa que hoje não passa o carro do lixo. E que ninguém se queixe, porque a ordem de marcha para o cemitério de Água de Pena, vem acompanhada de uma simpática isenção de taxas. Não está lá escrito, mas o que todos leram foi – vão morrer para outro lado e não pagam mais por isso. Mas não ficamos por aqui. Pior do que o problema, só mesmo a prometida solução. Diria o bom senso, que a solução passaria pelo investimento no cemitério mais recente. Por todas as razões. Porque se investiram 8 milhões de euros na estabilização da estrada que lhe dá acesso, porque está situado fora do centro da freguesia e porque é um edifício com apenas 14 anos. 14 anos! Alguém adivinha a proposta da Câmara Municipal? Obviamente, ampliação e melhoramento do antigo cemitério. Sem nada que o justifique. Perde-se um espaço privilegiado no centro da freguesia e gasta-se dinheiro num cemitério que não é deste século e que está paredes-meias com a ribeira. Aliás, esse é o principal problema da solução da Câmara. A ampliação do cemitério será feita debaixo do antigo adro da igreja, local onde é montado o palco dos concorridos arraiais do mês de Agosto. Teremos festa no adro, e por baixo as novas urnas. Inacreditável. No Porto da Cruz, para além de hoje não se poder morrer, daqui a uns anos será proibido descansar. Será que ainda vamos a tempo de mudar?